DEVET POLICAJACA SVEDOČILO O UBISTVU ĐOKIĆA: Novi svedoci ispitani u vezi sa trostrukim ubistvom kod Aleksinca

Saslušanje devet svedoka danas u Višem sudu u Nišu još jedan je korak do podizanja optužnice protiv Gorana Džonića koji se sumnjiči da je prošle godine krajem septembra ubio tročlanu porodicu Đokić iz Aleksinca.

Kako saznajemo, reč je uglavnom o policajcima koji su učestvovali u pretresu kuća, stanova i drugih mesta gde su nađeni novac, oružje i drugi predmeti povezani sa gnusnim zločinom. Saslušanja se nastavljaju i popodne, a svoje iskaze daće i ona lica koja su prisustvovala prvim saslušanjima nakon hapšenja.

U toj akciji, policajci su pretresli preko 50 lokacija, a saslušano je više desetina građana, uključujući i osumnjičenog..

- Danas se saslušava devet svedoka, ali prikupljeni dokazi neće nešto značajnije uticati na tok istrage. Upravo je svoj iskaz dala pripadnica policijske uprave koja je sačinjavala zapisnik na okolnosti koje su se događale u to vreme. Ovo je dopuna istrage da se nedoumice otklone da na suđenju ne bude nedoumica - rekao je Miroslav Ristić, zastupnik porodice Đokić.

Goran Džonić je na prošlom saslušanju pre petnaestak dana promenio svoj iskaz, rekavši da je izmislio da je za račun braće Milošević pratio kretanje Đokića.

Đokići su ubijeni hicima iz pištolja, a potom zapaljeni 27. septembra rano ujutru na mestu Dudine bare u selu Moravac gde su bili kod Goranove majke Stojanke. Do sada je nađeno 43.000 evra koji su nesumnjivo bili u automobilu "Pasat". Goran(57), Gordana(56) i mnjihovga ćerka Lidija(25) su pošli iz kuće u Moravcu oko ponoći. Ubica ih je verovatno stopirao, uperio pištolj i odveo do Dudinih bara, a onda je došlo do egzekucije.

Pored Džonića se u pritvoru nalazi i njegov sin Stefan koji ima alibi za kritičnu noć jer je bio na radnom zadatku u Kopnenoj zoni bezbednosti, a što su potvrdile njegove kolege. Podsetimo, osim Džonića uhapšen je i njegov drugi sin Milan, kao i braća Aleksandar i Kostadin Milošević, koji su pre nekoliko meseci pušteni iz pritvora.

