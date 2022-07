ZAPALIO SMILJANI KUĆU, JER NIJE HTELA DA MU SE VRATI! Drama kod Merošine, 3 žene jedva se spasle vatre, piroman odmah uhapšen FOTO

Smiljana Kočić, njena ćerka Anđela i sestra Drina Durković, preživele su sinoć agoniju kada im je bivši Smiljanin partner V.B. (42) zapalio rodnu kuću u selu Azbresnica kod Merošine blizu Niša.

Ove tri žene su se nekako izvukle iz plamena i odmah pozvale policiju koja je uhapsila piromana. Vatrogasci su ugasili požar.

Kako je policija saopštila, on će se na optuženičkoj klupi naći pod optužbom za krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Smiljani još drhti glas, a kaže da je nekako spasila ćerku koja je imala jake bolove u grudima kada je vatra buknula.

- Mi smo bili u vezi dve godine i tri meseca. Onda sam preživela nasilje kada me je udario 21. februara. Oprostila sam mu htela da se pomirimo, ali on je nastavio po starom. Onda sam raskinula s njim jer mene niko ne može da natera da živim s nekim s kim ne želim. Međutim, juče me je zvao telefonom, pretio, ma svašta je bilo i rekao je da će da nam zapali kuću. Mislila sam da se smirio, ali oko 10 sati uveče, došao je pod uticajem alkohola, lekova, ili čega već. Vrteo se tu oko kuće i sa zadnje strane je nekako izazvao vatru i ubacio među crepove. Samo smo čule pucketanje vatre otpozadi i kad smo izašle, vidimo kulja dim. Ćerki je pripala muka. Odmah su došli policajci i vatrogasci, on je bio tu na nekoliko metara od kuće i odmah je uhapšen - priča Smiljana kako se okončala ova ljubavna drama.

Smiljanina sestra Drina Durković je prva videla vatru.

- Kada smo zvale policiju, pre nego što je hteo da nas zapali, rekli su nam da se zaključamo u kuću. Sreća da to nismo uradile jer bi se pogušile unutra. On je prvo Smiljanu zvao telefonom pa je svašta pričao. Ja sam rekla da on ne sme da nas napadne jer sam ja tu, ali smo onda čule da iza kuće nešto pucketa. On se krio tamo, potoma su došli policajci i uhapsili ga - priča Drina Durković.

V.B. je, kako saznajemo od Smiljane, već osuđen na dve godine i šest meseci zbog nasilja u porodici.

