VALJAO SE GO PO SNEGU I POLIVAO VODOM SA OSTROGA, PRAVIO SELFI NA GROBLJU: Marjanović šokirao svojim potezima u proteklih 6 godina

Viši sud u Beogradu osudio je na 40 godina zatvora Zorana Marjanovića za teško ubistvo supruge Jelene u aprilu 2016. na nasipu u Borči, a ovaj slučaj od prvog dana intrigira javnost, pa je tako javnost pratila svaki Zoranov korak, a on je vrlo često šokirao svojim postupcima.

Ubistvo pevačice tog 2. aprila 2016. na nasipu Crvenka u beogradskom naselju Borča, podiglo je celu zemlju na noge. Nakon svirepog zločina Zoran Marjanović bio je pod budnim okom.

foto: Fejsbuk

Marjanović je tokom ovih šest godina na Fejsbuk kačio fotografije na kojima je u različitim situacijama, a neki su pomisli i da su neprikladne za optuženog za teški zločin.

Tako je Marjanović 16. decembra 2018. godine okačio veoma neobičnu seriju slika iz svog dvorišta u Borči.

Na slikama se vide on, njegova maloletna ćerka i njegov pas. On se polunag, bez majice, valja u snegu i to samo u šortsu. Takođe, na fotografijama Zoran radi sklekove na debelom minusu, dok pada sneg i vidno je raspoložen. Na tim objavama može se videti i kako se Marjanović čeliči, ali i evocira uspomene na takmičenje iz streljaštva, pošto simulira pucanje iz snajpera.

Zoran marjanović u decembru 2018. foto: Facebook

Ispod ove fotografije samo su se nizali kometari Zoranovih virtuelnih prijatelja, a jedan od komentara glasio je: " Ljubi brat čeličnog brata svog. Gospod ti dao zdravlja i sreće, radosti moja".

Slika koja je, takođe, privukla puno pažnje nastala je 24. decembra 2019. godine, kada je Zoran objavio kako vozi helikopter.

pohvalio se da vozi letilicu foto: Facebook Printscreen

Marjanović je ispod ove slike ostavio i komentar, koji je pomalo zbunjujući.

- Tražimo zapadnog Deda Mraza pre nego što on nas pronađe i podeli narodu čipove, kao savremene paketiće te ga vodimo na Ravnu Goru, da se upozna sa lepotama ove naše divne Srbije hehehehe... Ajde brale, pali motore - napisao je u decembru 2019.

Ni ova fotografija nije ostala nezapažena i bez komentara.

- Svaka čast majstore. Samo napred Zoki - pisali su mu prijatelji na Fejsu.

Svakako nabizarnija slika, koja se može naći na njegovom Fejbuku, jeste selfi sa njegovom maloletnom ćerkom i to na groblju pored spomenika pokojne pevačice, za čije ubistvo je sada nepravosnažmp osuđen. Marjanović je ovu objavio okačio 9. marta 2017. godine. Brojni korisnici društvene mreže istakli su da je ova fotografija veoma jeziva.

foto: Kurir

Marjanović je tokom svih šest godina isticao da on nije taj koji je počinio gnusni zločin i da on veruje u Boga i da je njegova cela porodica pobožna, pa se tako može naći i fotografija kako Zoran stoji ispred crkve. Fotografija je nastala 10. januara 2020. godine.

Što se više javnost interesovala za život Marjanovića, tako su otkrivali šokantne detalje, pa je u jednom trenutku otkriveno i da on puca iz snajperske puške. Naime, on se više od dve decenije profesionalno bavi i streljaštvom, a nosilac je i bronzane medalje u pucanju iz snajpera. On je svojevremeno potvrdio ove navode i rekao da često trenira sa pripadnicima policijskih i vojnih jedinica, SAJ i Kobre.

- Tačno je da se profesionalno bavim i streljaštvom, i to još od 1990. godine, kad sam se učlanio u Savez strelaca Jugoslavije, gde sam učio da pucam iz vazdušne puške. Pored muzike, streljaštvo je moja druga velika ljubav. Zahvaljujući upornosti, posvećenosti i predanosti toj disciplini, koja je podrazumevala obuke i treninge, tokom godina sam napredovao i usavršavao se - kazao je ranije za Kurir Marjanović.

foto: Dragan Kadić

Zoran Marjanović se od petka nalazi u Centralnom zatvoru u Bačvanskoj ulici u Beogradu, jer mu je Viši sud u Beogradu pored izrečene presude određen i prutvor. Njega je u ponedeljak posetio jedan od njegovih branilaca, a juče su mu u posetu došli brat Miloš, sin iz prvog braka Uroš i snaja Milica.

(Kurir.rs)