15 GODINA OD NEZAPAMĆENOG POKOLJA U JABUKOVCU! MEŠTANI ŽIVE U SENCI NIKOLINOG MASAKRA: U selu vladaju strah, tuga i pustoš!

Navršilo se tačno 15 godina od stravičnog krvavog pohoda koji je 27. jula 2007. godine počinio Nikola Radosavljević u selu Jabukovac.

Ubio je devet osoba među kojima je bilo i dece, a celo selo je svedočilo ovom masakru.

Ubeđen da mu je bačena "vlaška magija" on je prvo skočio u bunar sa namerom da počini samoubistvo, ali ga je komšija spasio. Čim je "izvađen" iz bunara on je otišao kući, uzeo pušku i počeo da ubija po selu vođen "pričom" da mu to rade vradžbine.

Radosavljević je ubio Draginju (55) i njenog supruga Branislava Borongića (57), Dragana Đorđevića (22) i njegovog oca Veljka i baku Marinu, Branislava Badejevića (31), Srđana Badžikića (15), Jelicu Banković (37) i Aniku Čogić (62).

Taj zločin je, prema rečima preostalih meštana, promenio život u selu, a većina porodica čiji su članovi bile Nikoline žrtve više ne žive u selu.

- Ovde i dalje živi Ljubinka Badejević. Nikola joj je ubio sina, danas je plakala za njim na ulici... Jutros sam bila sa njom. Ja to ne mogu da opišem, šta je to. Od tada više ništa nije isto ovde.

Ostala je pustoš. Svi su pobegli odavde. Ko god je mogao je otišao jer od tada se sve promenilo. Ljudi su bili u strahu, tuga na sve strane, žalost. Ko će to da trpi... To je i danas tako, a posebno na dan kada se sve desilo. Nikada to nećemo zaboraviti, to je bio užas, a posebno za te porodice koje su ostale bez dece, roditelja - rekla nam je žiteljka Jabukovca.

Najmlađa žrtva bio je Srđan Badžikić. U Jabukovcu i dalje živi njegova rodbina, ali ne i roditelji.

- Oni su se odmah odselili odavde. Žive u Beču. Pa kako da ostanu ovde kada se sve pretvorilo samo u crnilo. Mi smo im rodbina, ali ih dugo nismo čuli, niti dolaze ovde - rekli su nam rođaci.

Posle masakra iz Jabukovca su u inostranstvo "pobegli" i Nikolina žena i sin, a tu su ostali otac i majka. Otac je preminuo, a majka je prema rečima komšija i dalje živa.

- Ona živi ovde i dalje. Otac je mrtav. Niko je ne viđa nikad, ne izlazi napolje. Ima ženu koja je čuva, obilazi, kupuje joj šta treba. Samo je ona viđa, a ne priča nikome o njoj, niti iko od nas pita za nju. Jednom je bio unuk u poseti, Nikolin sin i to je bilo strašno za celo selo. Plašili smo se da ne ostane ovde, kako da živimo sa njim u istom selu - pričaju Jabukovčani.

Nikola Radosavljević kaznu služi u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Gornja Toponica"

Nikola je uhapšen dan nakon masovnog ubistva na na seoskom groblju. Kada su ga policajci pitali: Da li zna šta je uradio?, unezvereno je odgovrio; "Ne znam ništa, ne znam ništa".

Utvrđeno je da boluje od akutne paranoidne psihoze.

Prvo je smešten u Specijalnu zatvorsku bolnicu u sklopu Okružnog zatvora u Beogradu.

Godine 2008. prebačen je u Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti "Gornja Toponica" u kojoj se i dalje nalazi gde prima terapiju pod kontrolom i nadzorom lekara.

