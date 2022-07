UHAPŠEN PREVARANT IZ BEOGRADA: Penzionerima donosio lažne pakete, a uzimao poštarinu od nekoliko hiljada dinara

Dežurni zamenik Prvog osnovnog javnog tužioca u Beogradu odredio je zadržavanje do 48 sati B. M. koji se sumnjiči za prevaru.

Prema nezvaničnim informacijama, on je iskorišćavao lakomislenost građana da bi im uzeo novac.

Na jednom snimku na Instagramu objavljeno je kako on zove na fiksni telefon najčešće penzionere i lažno im obećava paket, ali zahteva od njih da plate poštarinu. Navodno, u pakete je umesto obećane robe stavljao brašno i za to im naplaćivao i do nekoliko hiljada dinara.

Snimak uhapšenog navodno je napravljen ispred jedne zgrade u strogom centru Beograda.

