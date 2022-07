OVO JE MLADI POLICAJAC IZ ŠVAJCARSKE KOJI JE IZBODEN U NIŠU: Policija istražuje šta je Mateo usred noći tražio na zabačenom otpadu

Mateo Harič (22), švajcarski policajac koji ima poreklo iz Hrvatske, uboden je u stomak sinoć nekih deset minuta posle ponoći u Ulici Ivana Milutinovića u Nišu.

Mladića su na ulici u Nišu našli građani koji su pozvali policiju i Hitnu pomoć tako da je odmah prevezen na operacioni sto. Sada je van životne opasnosti.

Harič je inače prijavio da je policajac, ali s obzirom na njegove godine upitno je da li je to tačno.

- Primljen je sa ubodnom ranom u predelu stomaka. U pitanju je površna rana prednjeg trbušnog zida. Urađena je hirurška intervencija i nakon operacije pacijent je prebačen na odeljenje digestivne hirurgije. Pacijent je svestan i stabilnih vitalnih parametara - saopšteno nam je u Univerzitetskom kliničkom centru.

Kako nezvanično saznajemo, Harič govori tečno hrvatski jezik, a verovatno je žrtva obične pljačke jer je deo oko Niša vrlo nebezbedan.

1 / 5 Foto: Kurir/M.S.

- Tri dana je bio u jednom hotelu u Nišu kako bi se video sa devojkom koja je iz Aleksinca. On se valjda i video s njom, ali šta je tražio tamo gde su magacini otpada, gde se sakupljaju sekundarne sirovine, gde je vrlo neosvetljeno, a scene su zbog razbacanog otpada kao posle apokalipse, to za sada niko ne zna. On je vrlo uljudan i fin mladić - rekli su nam ljudi koji su upoznati s ovim slučajem.

Harič je danas trebalo da se vrati za švajcarsku svojim "golfom".

Policija traži osobe koje su očigledno opljačkale Matea.

U razgovoru sa meštanima iz ulice, saznajemo da su magacini oko takozvane Stare žandarmerije često na meti raznih pljačkaša, koji naoružani kreću u plenidbu, a moguće je i da je bio svedok neke krađe pa da je zato napadnut.

(Kurir.rs/M.S.)