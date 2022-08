TAMARA (13) MU JE POMOGLA, A MONSTRUM JE NOŽEM UBO 19 PUTA: U batajničkom Šangaju 17 godina kasnije ubijena je i medicinska sestra

Medicinska sestra Blaženka J. (39) brutalno je usmrćena u subotu u naselju Šangaj u Batajnici. Nju je, kako se sumnja, sekirom ubio muž. Pre 17 godina u istom ovom naselju dogodio se zločin koji je tada zgrozio celu Srbiju.

Naime, 2005. godine na Aranđelovdan, 21. novembra, dogodilo se brutalno ubistvo trinaestogodišnjakinje Tamare Ivanović.

Ovom gnusnom činu prethodila je situacija na ulici kada se skitnica i pijanac, Dragan Nikolić zvani Čombe (43), sapleo i pao. Njemu je prišla Tamara i pružila mu ruku ne bili mu pomogla, a on joj uzvratio tako što je izvadio nož i 19 puta je ubo.

Tamara Ivanović foto: Privatna Arhiva

Kako je ubica Nikolić tada ispričao policiji, koja je za njim tragala nekoliko dana, devojčicu je sreo oko 18.15 časova nakon što je mrtav pijan pao na zemlju.

- Devojčica je prišla da mu pomogne, a on je bez ikakvog povoda, nožem koji je imao u džepu, istog trena napao Tamaru. Prve ubode, od ukupno 19, zadao je u predelu srca zbog čega je ona odmah usmrćena - naveo je tada pukovnik Milorad Veljović, tadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije MUP Srbije.

Čombe je osuđen u Okružnom sudu u Beogradu na 40 godina zatvora.

- Nesumnjivo je utvrđeno da je Nikolić 21. novembra 2005, na zemljanom putu u blizini Železničke stanice Šangaj u Batajnici, na podmukao način ubio Tamaru, kada je devojčica prišla da mu pruži pomoć, pošto je pao. On joj je tada kuhinjskim nožem zadao 19 smrtonosnih uboda u leđa i grudi - rekla je u obrazloženju presude sudija Mirjana Ilić.

Dragan Nikolić Čombe foto: Privatna Arhiva

Tamara je te večeri krenula preko pruge, gde je i ubijena. Ukućani su se zabrinuli jer nikad nije kasnila iz škole, pa su je pozvali na mobilni telefon oko 20 sati, a kako nije bila dostupna, krenuli su u potragu. Devojčicu je oko 21.30 pronašao deda u šiblju pored pruge, desetak metara od mesta gde je pronađen i nož.

Dragan Nikolić se tokom izricanja presude, kao i kada su ga odvodili iz sudnice, samo podrugljivo cerio. On je u toku dokaznog postupka tvrdio je da je tek sutradan u novinama pročitao da je ubijena mlada devojka i shvatio da je to "verovatno" on učinio. Tamarin telefon prodao je na Pančevačkoj pijaci, bez kartice, koju je u noći ubistva izvukao, što je bio još jedan dokaz da je bio pri svesti kada je počinio zločin.

Čedomir J. i ubijena Blaženka foto: Privatna Arhiva

Sedamnaest godina kasnije, u istom naselju, Čedomir J. (43), kako se sumnja, sekirom je ubio suprugu Blaženku (39), a potom izvršio samoubistvo vešanjem u potkrovlju kuće. Dvoje dece, ćerka od 18 godina i sin koji je još uvek osnovac, ostali su bez roditelja.

Slučaj je prijavio kum tog para koji je rekao da je zabrinut pošto je čitav dan pokušavao da ih dobije, ali bezuspešno.

Kad je policija došla na adresu zatekla je jeziv prizor - kroz prozor zaključane kuće videli su telo obešenog muškarca, a kad su ušli unutra u drugoj sobi zaktekli su telo njegove supruge u spavaćoj sobi, na krevetu, a pored i sekiru.

Dosadašnja istraga je pokazala da se motiv ubistva krije u odluci nesrećne žene da se razvede od supruga koji je radio u Nemačkoj.

(Kurir.rs/ Blic)