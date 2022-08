MISTERIOZNA SMRT ŠARIĆEVOG ODBEGLOG SARADNIKA: Nedić nađen mrtav u Paragvaju pre 7 godina i sahranjen pod lažnim imenom?!

Boško Nedić, za kojim je Srbija pre 13 godina raspisala poternicu zbog sumnje da je bio pripadnik kriminalne grupe Darka Šarića, nastradao je u Paragvaju, pod nerazjašnjenim okolnostima.

O njegovoj smrti paragvajski mediji izveštavali su u aprilu 2015, ali se tada sumnjalo da je reč o državljaninu Paragvaja pod imenom Antonio Gerardo Veber Mendes (34). Nediću, koji je inače rodom iz Užica, u Srbiji se još uvek sudi pošto Apelacioni sud treba da donese oduku u predmetu koji je protiv njih vođen zbog šverca 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Evropu.

Prvostepenom presudom, Nedić je bio osuđen na 13 godina zatvora, ali u pritvoru nije proveo ni jedan dan, pošto je u bekstvu.

foto: Privatna arhiva

O njegovoj sudbnini ništa se nije znalo godinama, sve dok peruanski mediji nisu izvestili o navodnom samoubistvu čoveka koji po fizičkom izgledu, ali i tvrdnjama čitaoca Kurira odgovara opisu odbeglog Nedića.

Treća misteriozna smrt Zla kob Pljevljakovih ljudi Boško Nedić, kako se sumnja, treća je navodno bliska osoba klanu Pljevljaka Darka Šarića, koja je od pokretanja "Balkanskog ratnika" pronađena mrtva. U zatvoru u Italiji, podsetimo, samoubistvo vešanjem izvršio je Vitomir Bajić, u septembru 2011. godine. On je godinu dana ranije uhapšen u Budvi i izručen Italiji, koja ga je sumnjičila da je švercovao drogu. Mrtav u Ekvadoru je 12. januara prošle godine pronađen i Milan Milovac, zvani Cigla, koji je na optužnici protiv Šarićeve kriminalne grupe. Međutim, u aprilu ove godine, po nalogu tužilaštva uhapšen je Darko Šarić kao i njegovi saradnici u Srbiji i Hrvatskoj, zbog sumnje da su, između ostalog, umešani u smrt Milovca.

Prema zvaničnoj verziji peruanske policije, muškarac je pronađen mrtav, sa ranom od metka 19. aprila 2015. u blindiranom "mercedesu" u Asunsionu. Njegova smrt, kako se navodi u dokumentu policije, "najverovatnije je samoubistvo".

Službena beleška o smrti mušakrca u Paragvaju foto: Privatna arhiva

- U gradu Asunsion, prestonici Republike Paragvaj najverovatnije se dogodilo samoubistvo, ali se još uvek utvrđuje šta se dogodilo. Događaj se odigrao, kako se pretpostavlja 19, aprila u jutarnjim časovima. U unutrašnjosti blinidranog vozila "mercedes benz", na javnom putu u blizini Ulica Šarla de Gola i Migela Toresa od Asunsiona, pronađeno je telo. Poziv je primljen preko sistema 911, od nepoznate osobe koja se nije predstavila a koja je saopštila da se u automobilu nalazi mrtav čovek - navodi se u dokumentu paragvajske policije.

Agent Sonja Mora, kako se dodaje, obavestila je dežurne službe i naložila uklanjanje tela koje još uvek nije bilo identifikovano i nije imalo lična dokumenta kod sebe. Međutim, uzeti su mu otisci prstiju, na osnovu kojih je utvrđeno tada da je reč o njihovom državljaninu pod imenom Antonio Gerardo Veber Mendes.

- Reč je o Paragvajacu, samacu, muškarcu starom 34 godine, sa prebivalištem u gradu Cazapa Bario Buena - navodi se na kraju policijskog izveštaja. Nekoliko dana kasnije, peruanski mediji su objavili i apel agenta Sonje More, koja je pozvala građane da pomognu policiji, kako bi se locirali rođaci i izvršila identifikacija tela nastradalog muškarca.

Italija Pobegao u Južnu Ameriku posle zaplene Boško Nedić, prema navodima optužnice bio je zadužen za skladištenje, transport i kupovinu kokaina u Italji. Navodno, posle velike akcije italijanske policije u kojoj je zaplenjeno preko 200 kilograma droge i uhapšeno nekoliko pripadnika grupe, navodno je Nedić pobegao u Južnu Ameriku i tada mu se izgubio svaki traga.

Izveštaj paragvajskih medija foto: Privatna Arhiva

Posle 2015. u medijima u toj državi nije bilo drugih vesti o Antoniu, odnosno Bošku Nediću, ali se Kuriru javio čovek koji tvrdi da je on tamo sahranjen pod lažnim imenom. On navodi i da je ceo slučaj zataškan i da postoje dokazi da je zapravo reč o Bošku Nediću i da je on brutalno ubijen s leđa jednim hicem u potiljak, dok je sedeo u automobilu.

Boško Nedić, inače je rođen u Užicu a na poternici Srbije je od 2009. kada je pokrenuta akcija "Balkanski ratnik", kada je uhapšena većina osumnjičenih pripadnika grupe. Prema nezvaničnim informacijama, naša država zvanično nije obaveštena da je on preminuo.

Darko Šarić foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić

- Sud nije obavešten o njegovoj smrti, i žalba na presudu u njegovo ime podneta je Apelacionom sudu koji je nedavno razmatrao osuđujuću presudu. Zvanično, on je za organe Srbije i dalje u bekstvu i poternica za njim je na snazi - objašnjava izvor Kurira.

Kurir.rs/ Ekipa Kurira