KOMŠIJA POKUŠAO DA SILUJE BAKU, ONA SE ODBRANILA METLOM! MEŠTANI: Njegova majka je kukala da ga ne vode jer je NA USLOVNOJ

Muškarac G. P. (39) uhapšen je u selu u okolini Loznice zbog sumnje da je upao u kuću svoje komšinice (82), pretukao je i pokušao da je siluje!

Jezivo zlostavljanje dogodilo se u noći između nedelje i ponedeljka.

- G. P. je upao u kuću bake, koja je živela sama, i nasrnuo na nju. Pokušao je da je siluje, a pošto se ona otimala i branila, krenuo je da je sve jače udara. Na kraju je odustao i pobegao, a baki je glavu navodno sačuvala metla koju je dohvatila i udarila ga - priča izvor iz istrage:

Priveden blizu kuće

- Nesrećna starica pronađena je u kući sa ozbiljnim povredama i prevezena je u lozničku bolnicu, a policija je veoma brzo uhapsila G. P. On je navodno priveden u blizini bakine kuće i bio je obliven staričinom krvlju pošto se ona junački borila s njim - rekao je izvor Kurira.

Drama Majka kukala da ga ne vode, brat ga tražio s meštanima Kako pričaju očevici drame u selu kod Loznice, majka G. P., kada je čula da je njen sin osumnjičen za pokušaj silovanja bake, počela je da kuka. - Ona je plakala, kumila i molila da ga ne vode, jer se G. P. navodno nalazi na uslovnoj slobodi - kažu komšije i nastavljaju: - S druge strane, njegov rođeni brat se priključio potrazi za napadačem kako bi ga predao policiji jer više ne može da trpi njegove gluposti - kaže meštanin sela u okolini Loznice i dodaje da je cela porodica izuzetno vredna, dobra, poštena, samo je on crna ovca.

Meštani sela kod Loznice u kome se slučaj dogodio objašnjavaju da se za identitet napadača saznalo kada je staričin rođak, koji živi pored nje, pregledao video-snimke sa nadzornih kamera i prepoznao G. P.

- Sreća u nesreći je što bakin rođak ima video-nadzor, jer gaji ovce, koje inače starica i čuva. On je, nakon što je baka nađena, premotavao snimke i video napadača kako ulazi u kuću. Frapirali su se kada su videli da je on, jer niko nije mogao da veruje da je tako unakazio staricu - priča komšija i nastavlja:

- Baka živi sama, i on je to dobro znao. Poznaju se jer žive u neposrednoj blizini, štaviše kuće su im na razdaljini od 800 metara. Baka prima penziju, koja je oko 15.000 dinara, nije imućna, ali sumnjamo da ju je napao jer je hteo i to malo para da joj ukrade - objašnjava naš sagovornik.

Voli da popije

Kako navode, osumnjičeni je poznat po tome da voli malo više da popije, pa veruju da je na staricu nasrnuo dok je bio pijan.

- Nismo se nešto mnogo iznenadili kad smo shvatili ko je to uradio. Jadna žena, i ovako je stara, kome je ona mogla nažao da učini da doživi ovako nešto - kaže jedan meštanin i dodaje:

- Užasno je sve to što je doživela i G. P. treba da odgovara za sve što je uradio nesrećnoj starici.

Naš sagovornik kaže da napasnik često pravi probleme po selu.

- Kad nije pijan, ponaša se koliko-toliko normalno. Čim okusi alkohol, to je totalno drugi čovek, ne zna gde udara ni šta radi. Iznenađen sam što je pokušao da siluje baku, ali sam siguran da je hteo da je opljačka, jer mu je to skoro postala svakodnevica, samo gleda šta će da ukrade - kaže naš sagovornik.

Kurir.rs/ Branka Travica