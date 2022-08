BAHATI VOZAČ UMALO UBIO ŽENU I MENE DOK SMO SE VRAĆALI SA MORA! Siniša preživeo udes na Ibarskoj, od auta NIJE OSTALO NIŠTA (FOTO)

Siniša Ćirković i njegova supruga, inače meštani Ribnice kod Kraljeva, povređeni su u udesu koji se dogodio u petak uveče na Ibarskoj magistrali u blizini rodnog mesta, kada je vozač "fijat punta" udario u njihov automobil.

Nesreća se dogodila u večernjim časovima, a Ćirković, kome su u nesreći polomljeni ključna kost i ručni zglob, tvrdi da je do udesa došlo dok se vozač trkao sa svojim prijateljem na putu punom krivina.

Obilazio kamion

- Vraćali smo se sa mora, na tom delu puta blaga je krivina, a kamion je išao nama u susret. U jednom momentu ugledao sam automobil koji pretiče kamion preko pune linije, jedva nas je mimoišao, ali onda je naleteo i drugi, koji je radio isto. Samo sam uspeo da ženi kažem: "Drži se, ovaj nas udari" - objašnjava Siniša za Kurir i dodaje:

- Stegao sam volan, stisnuo kočnicu, ali ništa više nisam mogao da uradim, udario nas je direktno, naš automobil je sabio u bankinu, u potpunosti je uništen.

On objašnjava da se posle nesreće izuzetno uplašio zbog supruge i zbog sebe, ali da mu nije bilo bitno ni što je auto uništen, samo da ona bude dobro i da prođe bez većih posledica.

- Kada je došlo do nesreće, neki momci odmah su pritrčali da nam pomognu. Izvukli su suprugu i mene iz automobila, koji je bio potpuno smrskan, čuo sam da su rekli da je prava sreća što smo ostali živi kako je sve izgledalo - objašnjava Ćirković.

Na mestu udesa, kako kaže, pojavio se i prijatelj vozača koji ih je udario.

Slupao prijateljeva kola

- Uhvatio se za glavu i rekao: "Pa ovo je moj auto..." Shvatio sam da je to vozač koga sam uspeo da izbegnem, a onda i da je mladić slupao prijateljeva kola. Čuo sam da vozač koji me je udario nije imao alkohol u krvi, ali je navodno bio pozitivan na testu na drogu - tvrdi sagovornik Kurira.

Kako objašnjava, posle nesreće su svi istim sanitetom prevezeni u bolnicu.

- Mladić nas je gledao i ćutao, delovalo je kao da nije svestan šta se dešava oko njega - navodi Ćirković i dodaje:

- Posle nesreće me je sve bolelo, boli me i sada. Pukli su mi ključna kost i ručni zglob. Imamo podlive po celom telu, hvala bogu što mi žena nije teže povređena, sve vreme sam mislio na nju i nadao se da neće imati veće posledice.

MUP

"Punto" skrivio udes

Siniša Ćirković kaže i da se u medijima najpre pojavila informacija da je on izazvao udes, iako to nije tačno. U Policijskoj upravi u Kraljevu potvrđeno nam je da je udes koji se dogodio u petak uveče izazvao vozač "fijat punta". - U prvom momentu je došlo do zabune, ali je utvrđeno da je udes izazvao vozač "punta" - rekli su u MUP.