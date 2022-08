ONI SU PREŽIVELI SUROVI BEOGRADSKI ASFALT! Evo gde su akteri filma VIDIMO SE U ČITULJI! I posle 90-ih su PALILI I ŽARILI! VIDEO

Film "Vidimo se u čitulji" sniman je 1994. godine, koji je baziran na knjizi "Kriminal koji je izmenio Srbiju", a govori o naglom porastu kriminala u Srbiji tokom građanskog rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Film sadrži delove intervjua koji su vođeni sa kriminalcima i policijom iz 1990-ih godina.

Mnogi od 19 aktera ovog dokumentarca nisu više među živima: Romeo Savić, Mihajlo Divac, Dejan Marjanović Šaban, Slaviša Pavić Pirke, Bane Grebenarević, Goran Vuković Majmun, Bojan Petrović, Aleksandar Knežević Knele, Bojan Banović. Mnogi od preživelih nastavili su da žive normalnim životom.

Kristijan Golubović

Više od decenije proveo u zatvorima u rodnoj Nemačkoj, Italiji, Grčkoj i drugim zemljama širom Evrope. Već kao maloletnik odležao 3,5 godine u Dizeldorfu zbogoružane pljačke. Više puta je izručivan Srbiji po međunarodnim poternicama. Osuđen zbog iznude i u "Zabeli" je odslužio četiri i po godine. Trenutno je osuđen zbog preprodaje droge.

foto: Dragan Kadić

Uhapšen je je sa dva saučesnika u crkvi Svetog Marka u Beogradu, kada je obavio primopredaju 25 grama heroina.

Nalazi se na izdržavanju kazne. Pre toga je bio učesnik rijalitija "Farma", zbog kog je i odlagao izdržavanje kazne u zatvoru.

Srđan Kačavenda

Navodno se posle preuzimanja liderstva povukao iz javnosti. Možda nije bio na ulici, ali je nastavio sa "starim poslovima" pa je tako prošle godine osuđen na godinu dana, odnosno osam meseci zatvora jer je 2005. godine oteo svog kuma i pokušao da mu iznudi novac, optuživši ga da se udvarao njegovoj supruzi.

Tada je Kačavenda otišao sa Kontićem, Racom Boškovim i Andrijom Zarićem da se nađe sa kumom kod okretnice u naselju Medaković. Kako Srđan kaže, pitao ga je: "Kume, zašto pored tolikih žena moju?", na šta je ovaj počeo da psuje i viče, a onda je otišao do svojih kola i ušmrkao kokain.

Tada mu je Kačavenda pustio snimak sa diktafona i rekao da će kazati sve njegovoj ženi. Kum ga je molio da to ne čini, a onda su se odvezli u Kačavendinu vikendicu u Bariču. Optužnica kaže da su ga tamo fizički maltretirali i čak polili vrelim uljem. Kačavenda se branio da to nije istina već da je želeo da isprži jaja, ali je krajičkom oka video da se kum sprema nečim da ga udari i tada je mahinalno zamahnuo tiganjem kada se vrelo uljepolilo po oštećenom. Kačavenda kaže da je onda došlo do tuče i da su ih ostala trojica razdvojila, a onda mu je Srđan rekao da prekidaju svaki kontakt i da mu vrati 10000 evra što mu duguje, ali pošto ovaj nije imao, dao mu je džip i papire za njega.

Miodrag Baškalović Mija

Zajedno sa Kačavendom preuzeo je klan, ali je i on uhapšen zbog otmice Kačavendinog kuma. Od tada se o njemu ništa ne zna.

Željko Rutović

Član zvezdarskog klana koji je u filmu priznao svoje poslove sa ukrajinskom mafijom, ali i govorio o pametnom načinu "poslovanja", preživeo je i kao i u filmu i do danas ostaoneosuđivan. Iako je i u "beloj knjizi" MUP-a iz 2003. označen kao pripadnik zvezdarskog klana Sredoja Šljukića Šljuke, ni danas nema nijednu jedinu mrlju u karijeri i važi zakontroverznog biznismena. Bio je vlasnik kockarnice u elitnom ruskom turističkom gradu Sočiju.

foto: Facebook Printscreen

U braku je s nekadašnjom učesnicom "Farme" Mirjanom Božović.

Ljubomir Manojlović BucaUbrzo nakon filma posvetio se poslovanju s ove strane zakona. Danas je zaposlen ubokserskom klubu Crvena zvezda i tamo je generalni sekretar.

Ljubomir Manojlović Buca

Ubrzo nakon filma posvetio se poslovanju s ove strane zakona. Danas je zaposlen u bokserskom klubu Crvena zvezda i tamo je generalni sekretar.

Nenad Branković Nena

Takozvani povratnik sa ratišta u filmu i pripadnik zvezdarskog klana na vreme se povukao iz sveta podzemlja i bavi se legalnim poslovima.

foto: Printscreen

Predrag Vladušić

Vladušić je uprkos mnogobrojnim pucnjavama preživeo do danas. Povukao se iz kriminala, a u filmu je prepoznatljiv po poštapalici “razumeš”, koju je izgovorio desetak puta.

Dragan Nikolić Gagi

Sa 18 godina otišao sa drugom Pirketom (Slaviša Pavić) u inostranstvo i "pekao zanat" u Austriji, Italiji i Nemačkoj. Bio je blizak sa novobeogradskim gangom (kasnije nazvani "bežanijci"), a nije krio ni da se družio i sa Kristijanom Golubovićem, što, međutim, nije potrajalo.

Avgusta 1993. odigrao se nezapamćeni revolveraški obračun u bašti restorana fudbalskog kluba "Bežanija". Gagi i Pirke su sedeli sa kafanskom pevačicom kada je uleteo Goran Marjanović zvani Goksi Bombaš sa ekipom. U pucnjavi je bilo mnogo ranjenih. Slaviša Pavić Pirke je ubijen, a Nikolić ranjen. Posle ovog događaja, umoran od takvog načina života, kako je sam govorio, Gagi se ponovo okrenuo inostranstvu. Obezbedio je grčke papire i u ovoj zemlji osnovao trgovinsku firmu. Njegovo ime i sve ono što je u Beogradu radio kao da je prekrio zaborav.

Sve do januara 2000. godine i ubistva Arkana u hotelu "Interkontinental" za šta je optužen bivši policajac Dobrosav Gavrić iz Loznice, a za saučesništvo Milan Đuričić Miki i njegov brat od tetke Dragan Nikolić Gagi, koji je posle trogodišnjeg bekstva uhapšen uAustriji i izručen našoj zemlji. Negirajući da je u vreme ubistva uopšte bio u "Interkontinentalu" (već u stanu sa suprugom Cecom), Gagi je objasnio da je odlučio da se skloni kada je čuo da su njegovi bliski prijatelji pohapšeni i okrivljeni za trostruko ubistvo. Zemlju je, kako je rekao, napustio po savetu i uz znanje nekih visokih funkcionera MUP-a Srbije.

Gagi je optuživan da je sarađivao sa DB- om, da je čak po nalogu službe i učestvovao u trostrukom ubistvu u "Interkontinentalu".

foto: Dragana Udovičić

Gagi danas služi 30-ogodišnju robiju u požarevačkoj Zabeli. Vrele dane provodi kupajući se u olimpijskom bazenu koji mogu da koriste svi zatvorenici osim onih koji su u sedmom paviljonu i Alkatrazu. To su između ostalih: Radomir Marković, Milorad Ulemek, Zvezdan Jovanović, Sretko Kalinić, Aleksandar i Miloš Simović.

Jedina devojka u filmu

Sonja je postala poznata po rečenici koja je u to vreme oslikavala ideologiju mnogih devojaka u našoj zemlji: "Želim da budem poznata, da me svi znaju". Kasnije se udala za Gorana Marića, kontroverznog biznismena koji je ubijen i spaljen u džipu na njivi uDobanovcima 2009.

Sada je žena bivšeg fudbalera Nikole Lazetića i vlasnica nekoliko restorana.

Kurir.rs/Espreso