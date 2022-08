REŠETAJU RAČUNE BAHATOG CARINSKOG AGENTA: Da vidimo na šta je TROŠIO DRŽAVNE MILIONE, veštačiće mu i TELEFON I RAČUNAR! FOTO

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu prikuplja podatke o svim transakcijama na računima Aleksandra J., carinskog agenta kompanije C&A, koja će potom analizirati finansijski forenzičar kako bi se utvrdilo koje transakcije i kome su bile usmerene, ali i na šta je sve trošio novac koji je nezakonito pribavio osumnjičeni, piše Blic.

Prema informacijama koje posedujemo, danas će biti izdata i naredba za veštačenje Jandrićevog mobilnog telefona i laptopa, a Više javno tužilaštvo u Beogradu takođe radi i na identifikovanju eventualnih saizvršilaca i pomagača koji su mu pomogli da carinskim mahinacijama ojade srpski budžet za više od 6,4 miliona evra.

foto: Printscreen Facebook

Podaci koje prikuplja tužilaštvo utvrdiće i kako je funkcionisala šema njegovih malverzacija, ali i kojim se sve trikovima služio da bi prevario državu.

Aleksandar Jandrić je, kako smo pisali, osumnjičen da je carinskim mahinacijama ojadio srpski budžet za više od 750 miliona dinara, odnosno 6,4 miliona evra. On se tereti se da je tako stečenim plenom kupovao superluksuzne stanove u Beogradu, od kojih najskuplji košta čak - 9.000 evra po kvadratu.

Njemu je posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu privremeno zaplenilo stan u kuli B Beograda na vodi, dva stana na Novom Beogradu, garažu, a blokirani su i bankarski računi sa njim povezanih lica.

foto: Printscreen Facebook

Kako se sumnja, Jandrić je sačinjavanjem i overavanjem carinsko-finansijske dokumentacije sa neistinitom sadržinom robu iz Kine carinio kao robu “C&A MODA RS” doo Beograd, koja ima odobrenje za pojednostavljeni postupak carinjenja (tzv. kućno carinjenje), a potom sačinjavao lažne carinske deklaracije i neistinito prikazivao vrednost ocarinjene robe.

Jandrić je poslednjih godina živeo “na visokoj nozi” i time se opušteno hvalio na društvenim mrežama gde je redovno objavljivao fotografije sa luksuznih destinacija, a obavezno bi na ruci imao skup sat, markirane naočare i garderobu poznatih svetskih dizajnera.

Njegov “vrtoglavi uspon”, sudeći po fotografijama na mrežama, dogodio se tokom 2018. godine kada je gotovo promenio lični opis i stil mu je postao mnogo “skuplji”. Nosio je naočare vredne više i od hiljadu evra, a satove od po nekoliko desetina hiljada evra, vozio luksuzna kola, kupovao stanove i u zgradama gde je kvadrat oko 9.000 evra!

foto: Printscreen Facebook

Kako smo pisali, Uprava carina je naknadnom kontrolom finasijske dokumentacije otkrila nepravilnosti u njegovom radu, a koordinator carinskih procedura Sektora za carinske postupke u Upravi carina Slobodan Tomić je istakao su naši zakoni u domenu carine u najvećoj meri usaglašeni sa pravnim tekovinama EU i da Uprava carina radi na unapređenju sistema automatskog carinjenja, kako bi proces bio jednostavniji, transparentniji i efikasniji sa jedne strane, a da bi se, sa druge strane, smanjili rizici od nepravilnosti.

Tomić je objasnio da su nepravilnosti u radu carinskog agenta C&A kompanije otkriveni prilikom naknadne kontrole Uprave carina, a da su utvrđivanje okolnosti i razmere pronevere u nadležnosti drugih državnih organa.

- Kako je došlo do nepravilnosti u radu tog agenta saznaćemo, tu su nadležni organi koji to utvrđuju. Krenulo je od toga što je carina u skladu sa svojim ovlašćenjima i odredbama zakona koje primenjuje, sprovela naknadnu kontrolu na bazi provere informacija za pravilno i tačno sprovođenje postupka carinjenja - kazao je Tomić.

foto: Printscreen Facebook

Objasnio je da je firma C&A ostvarila pravo na odgovarajuća pojednostavljenja u sprovođenu carinskih procedura tzv. “kućno carinjenje” koje podrazumeva da kompanija nije bila u obavezi da robu doprema carinskom organu, već na određeno mesto koje je dogovoreno za prijem robe o kome je obaveštena Uprava carina.

Istakao je da je dobijanje statusa za “kućno carinjenje” po zakonu i da ga ima još 116 kompanija u Srbiji. Država je otkrila da je kompanija C&A skoro sedam godina švercovala kinesku robu i na taj način oštetila budžet Srbije za šest miliona evra.

- Skoro 7 godina ova kompanija je sa austrijskim špediterom “Quehenberger” radila protiv zakona. Zajedno su omogućili da se ozvaniči švercovana kineska roba kao njihova, tako što su udarali pečat koji je trebalo da bude dokaz originalnosti. Špediter je čak posle pokretanja postupka Uprave carina promenio ime, a kako bi sačuvao reputaciju i mogao dalje da radi u Srbiji - kazao je naš dobro obavešten izvor.Privredni sud otvorio je 14. jula stečajni postupak nad kompanijom “C&A Moda RS”, a u rešenju se navodi da su prodavnice zatvorene te da rade popisne komisije. Stečaj je otvoren zbog pomenutog duga po više desetina rešenja Carinske uprave u kojima je ukupan solidarni dug “C&A Moda RS” i njihovog carinskog agenta firme “Quehenberger” oko 5,4 miliona.

foto: Printscreen Facebook

Zaćutao pred tužiocem Jandrić je pred tužiocem negirao krivična dela koja mu se stavljaju na teret i odbio je da odgovara na pitanja tužioca. Određen mu je pritvor zbog straha od bekstva, a njemu su nakon saslušanja blokirani svi računi, kao i pristup imovini.

“Plata carinskog agenta u Srbiji kreće se od prosečne oko 500. Dobar špediter može da ima opušteno 1.500 evra platu u ozbiljnim kompanijama. Iako je u pitanju državni posao, koliku će zaradu na mesečnom nivou imati carinski agent zavisi od kompanije za koju radi. Ono što je glavni uslov za sve da imaju položen državni ispit, a posle “nebo je granica”, rekao je sagovornik iz jedne špedicije i objasnio da se zarada kreira na osnovu “koliko ko radi”.

On je naveo i da je to posao kao i svaki drugi i da se plate kreću i prema obimu poslova, iskustvu, kao i prema hijerarhiji. Kako kaže sam naziv “carinski agent” je širok pojam, i da sa tim zvanjem ne može da se generalizuju njegova mesečna primanja.

- Carinski agent je širok pojam. On može da bude i direktor i može da da sebi platu koliku hoće, tako da plaćanje sa samim nazivom profesije carinske, špediterske nema nikakve veze. Zavisi kakve su mu obaveze, koliko radi i šta mu je u opisu posla, a to nije svima isto - objašnjava on.

Kurir.rs/Blic