LALIĆ 3 KLJUČNE STVARI IMA DA PONUDI TUŽILAŠTVU! Otkriveno šta će Belivukov koljač morati da ispriča, ZATO MU JE SMANJENA KAZNA

Mišev je podsetila na to da su postojale indicije da kavački klan planira atentat na predsednika države, što je i Interpol potvrdio. Ekspert za bezbednost smatra da bi Srđan Lalić mogao dati ključne informacije o planiranom državnom udaru.

- Podsetila bih na to da je on četvrti svedok okrivljeni i da može da da ozbiljne argumente i dokaze tužilaštvu. Ne bi oni džabe spustili kaznu da to nije tako. On može da ponudi tri stvari. Prva je da na osnovu dokaza koji postoje da potvrdi priču sa slike da je ubijena određena osoba i da se dođe do novih informacija, odnosno koja su to ubistva još počinili a da tužilaštvo nema dokaze. Druga stvar je da ponudi svedočenje o drugim učesnicima - rekla je Mišev i dodala:

foto: Kurir televizijа

- Ovo je velika akcija gde su uhapšeni ljudi iz bezbednosti, policije, pa čak i advokat. Ako je 30 ljudi uhapšeno, sigurno ima još 10 njih koji su na slobodi. Treća velika stvar je, a to vidim da niko ne spominje i ne vraća se na to, a to je ono što je pronađena ogromna količina oružja među materijalnim dokazima. Snajper, zolja i sve ono što je potrebno za atentat. Čak je i Interpol potvrdio sumnje policije da su postojale indicije da kavački klan planira atentat na predsednika države. Ovde pričamo o jednom ozbiljnom državnom udaru o kom niko ne priča - rekla je Gordana Mišev gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije.

04:45 LALIĆ 3 KLJUČNE STVARI IMA DA PONUDI TUŽILAŠTVU! Otkriveno šta će Veljin koljač morati da ispriča, NIJE MU ZA DŽABE SPUŠTENA KAZNA

NEMANJA TODOROVIĆ, ADVOKAT Tužilaštvo možda nije imalo tako čvrst slučaj kao što se verovalo - Dobro je pitanje zbog čega se ovo desilo. Imamo situaciju gde imamo nekoga ko je izvršio nekoliko vrlo brutalnih ubistava, dolazimo u situaciju da mu tužilac ponudi ovakav status, odnosno da mogu da trguju dužinom kazne. Prihvaćeno je da on izdržava kaznu od 18 godina za ovih nekoliko brutalnih ubistava. To je smešna kazna za takve zločine. Meni govori ovo da tužilaštvo nije imalo tako čvrst slučaj. Zašto bi tužilac pristao na okrivljenog saradnika ako su dokazi čvrsti? - izjavio je Todorović u Jutarnjem programu Kurir televizije. foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

08:39 VELJA NEVOLJA ODREDIO NASLEDNIKA?! Stručnjak za bezbednost tvrdi da je zloglasni klan i dalje aktivan NAJAVIO NOVA HAPŠENJA