PRIMILI SMO ROĐAKA U KUĆU, A ON NAM JE ZAPALIO STAN Sin Boba Đorđevića iz doma u plamenu uspeo da spase samo JEDNU STVAR ZA SUBOTU

Mihailo Đorđević, sin poznatog pevača iz sedamdesetih godina prošlog veka Boba Đorđevića, ostao je bez krova nad glavom, kada je rođak, koga je primio u kuću, zapalio sprat.

Vatra je izbila u četvrtak u potkrovlju kuće u beogradskom naselju Voždovac oko 22 sata.

- Požar je prijavljen nešto posle 22 časa, a na teren su odmah izašle ekipe vatrogasaca koje su se nekoliko časova borile s vatrenom stihijom. Na svu sreću, niko nije povređen - objasnio je izvor Kurira i dodao:

Mihailo ostao bez svega foto: Jovan Mladenović

Planulo u potkrovlju

- Vatra je buknula u spavaćoj sobi, a zatim se proširila po celom potkrovlju. Pretpostavlja se da je do požara došlo zbog cigarete koja je ostala zapaljena na krevetu, ali će to utvrditi istraga.

Mihailo Đorđević za Kurir kaže da je požar izazvao njegov rođak, koga je primio u kuću jer nije imao gde da živi.

- Rođak se uselio kod nas, već neko vreme živeo je tu, hteli smo da mu pomognemo. Moja nevenčana supruga i ja smo sedeli u kafiću, koji se nalazi u blizini kuće, kada sam primetio vatru. Nisam mogao ni da pretpostavim da gori naš dom - objašnjava Mihailo i dodaje:

Krevet odakle je krenuo požar foto: Jovan Mladenović

- Ustao sam da malo bolje pogledam i samo sam uspeo da progovorim: "To je naša kuća." Odmah sam otrčao tamo i dozivao rođaka. On je izašao bez odeće i počeo da priča kako je pokušavao da ugasi vatru.

Kako navodi, rođak mu je ispričao dve različite verzije događaja.

- Bio je izgubljen, prvo je rekao da je zaspao zbog lekova i da je cigara ostala na krevetu i zapalila ga, dok je, prema drugoj verziji, sišao po sendvič, a zaboravio je da ugasi cigaru, tako da ne znamo tačno šta se dogodio - rekao je on i dodao:

Izneo ikonu

- Vatrogasci koji su došli kod nas stigli su pravo sa drugog terena i odmah prionuli na posao. Utrčao sam u kuću u plamenu i iz nje izneo samo ikonu, koju je majka kupila, i naša dokumenta.

1 / 4 Foto: Jovan Mladenović

On kaže da su mu se u nekoliko meseci dogodile razne loše stvari.

- Pre dva meseca mi je preminula majka, a sada sam ostao bez krova nad glavom. Jedna komšinica ostavila me je bez teksta jer je sa svojim malim detetom sinoć došla do naše kuće, rekla kako joj je mnogo žao zbog ovoga što se dogodilo i pružila mi kovertu u ruku - priča on i dodaje:

- Rekla mi je samo: "Nije puno, ali želimo da vam pomognemo, mnogo je strašno ovo što vam se desilo."

Ogorčen na komšije Umesto da pomognu, snimaju Mihailo Đorđević kaže da ga je većina komšija pak razočarala. - Dok mi je kuća gorela, oni su stajali sa strane i svojim telefonima snimali kako ostajem bez krova na glavi, umesto da pomognu ili bar kažu neku utešnu reč. Te snimke su kasnije objavljivali po društvenim mrežama - kaže Đorđević.

Kurir.rs/Jovan Mladenović