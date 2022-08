"CRNOGORCI IMAJU KRATAK FITILJ" Psihijatrica opet došla na TV da se vadi, pa se potpuno UKOPALA! "I LOŠA REKLAMA JE REKLAMA!"

Psihijatar Branka Purlija pokušala je da se "izvadi" posle osude celog regiona, koji se našao u šoku zbog njenih izjava vezanih za masakr na Cetinju.

Podsetimo, ona je, gostujući u jednoj emisiji na nikšićkoj televiziji, krvavi pir Vuka Borilovića na Cetinju pokušala da pripiše crnogorskom mentalitetu. To je izazvalo šok i gnev ne samo u Crnoj Gori, već i u celom regionu.

Branka Purlija je sada, u emisiji na budvanskoj televiziji, želela da se opravda, ali se samo još više "zakopala", pokušavajući da svoju bruku prebaci na političko polje.

"Ne mogu da verujem da u ovakvoj nesreći koja je zavila Crnu Goru u crno, postoje ljudi, plaćeni ljudi određenih političkih subjekata, ako misle da mene diskredituju kao ličnost. I svka loša reklama je reklama, ali da se ovakav slučaj politizuje, to govori samo o našem primitivizmu", rekla je Purlija.

Osvrnula se i na svoju izjavu koja je naišla na posebno snažnu osudu: "Ono što je nama u Crnoj Gori normalno, mladiću iz Vojvodine bi bilo nasilničko ponašanje". Sada je, tražeći opravdanje, rekla:

"Još Cvijić je opisao da postoji dinarski i panonski tip. Međutim, kada govorimo o dinarskom tipu, to je Crna Gora, Hercegovina, BiH, deo Zapadne Srbije, Krajina, Dalmacija, sve do Šar planine... To su gordi ljudi, hrabri, imaju kratak fitilj, obrazovani, visoko inteligenti, skloni raseljavanju. Meni je više od polovine familije u Lovćencu, oni zauzimaju mesto lidera", rekla je Branka Purlija.

