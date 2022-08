MUŽA SU MI RAZNELI PRED KUĆOM, PREPOZNALA SAM GA PO TETOVAŽI SA IMENOM SINA: Ispovest žene ubijenog škaljarca! ČITAJTE U KURIRU

Jasminko je ustao, obukao se, telefonirao i seo u auto. Nakon nekoliko minuta čula se eksplozija. Skuvala sam kafu ne sluteći da je nešto tako strašno moglo da se dogodi, a onda je počeo da mi zvoni telefon. Istrčala sam u pidžami i videla rasute komade njegovog tela po putu, otkinutu ruku na kojoj piše ime našeg sina, po toj tetovaži prepoznala sam muža...

Ovim rečima Dragana Šahović opisala je brutalno ubistvo svog supruga Jasminka Šahovića (37), koga je crnogorska policija označila kao visoko pozicioniranog pripadnika škaljarskog klana. Ovo je, inače, prvi put da žena pripadnika zaraćenih kotorskih klanova, od kada traje rat do istrebljenja, odluči da progovori i ispriča kako je živeti s nekim ko je označen kao pripadnik kriminalne grupe.

Čula detonaciju

pokojni jasminko šahović sa suprugom foto: Privatna Arhiva

- Živeli smo kao podstanari. Dan pre ubistva Jasminko je sa sinom i gazdom stana prao kola, a zatim je otišao s našim dečakom u šetnju. Veče smo proveli zajedno, a sutra ga već nije bilo. Kad je odjeknula detonacija, mislila sam da je eksplodirala trafo-stanica. Nijednog trenutka nisam pomislila da je to Jasminko ubijen - priseća se Dragana.

- Pila sam kafu kad su telefoni počeli da zvone. Svi su me pitali isto: "Ko je to ubijen kod vas u Tološima?", odgovarala sam: "Nije niko, ne znam o čemu pričate." Tek kad su me pozvali iz policije, istrčala sam u papučama i pidžami. Dok sam trčala, naletala sam na ljude, niko nije hteo da mi kaže da je to Jasminko.

šahovićev razneti automobil i njegovo beživotno telo nasred ulice foto: Kurir

foto: Kurir