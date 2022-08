Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, koji su pravosnažno oslobođeni za ubistvo Vlastimira Miloševića u centru Beograda 30. januara 2017. na šinama u centru Beograda, ne može ponovo da se sudi za taj zločin, iako su svedoci saradnici progovorili i o likvidaciji karatiste. Novi dokazi o umešanosti zloglasnog klana u likvidaciju karatiste na tramvajskim šinama, pojavili su se posle saslušanja trojice svedoka saradnika Bojana Hrvatina, Nikole Spasojevića i Srđana Lalića.

foto: MUP RS, Zorana Jevtić

Ovim povodom današnji gost Kurir televizije i emisije Puls Srbije bio je Blažo Marković, predsednik Sindikata policajaca.

- Videh i vest o novim uhapšenima. Sve je predato tužilaštvu sa sve dokazima. Sada Tužilaštvo izgleda da je uhvatilo đavola, pa se spušta u pakao po dokaze - to rade kao tužioci i ovde i u inostranstvu - rekao je Blažo Marković i dodao:

foto: Kurir Televizija

- Iskreno da vam kažem, ne znam šta će sada oko Lalića da se izdogađa. Imamo 13 momaka koji se traže. Znate - nema ubistva bez leša. Da se vratimo na Lalića. On je navodno ubijao, mleo ljude, i on je IT stručnjak. Doktorirao je na FON-u. Znači imao je i belu i crnu stranu. Ne smemo da zaboravimo ni Zorića i Đukanovića. Glavni dokazni materijal je podnela policija sa sve dokazima - istakao je Marković

Više pogledajte u VIDEU ISPOD:

11:59 UHVATILI ĐAVOLA, PA SE SPUSTILI U PAKAO PO DOKAZE: Marković o Lalićevoj mračnoj strani! JEZIVI DETALJI O BELIVUKOVIM JATACIMA

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

37:49 USIANJE DANA 19.07.2021.