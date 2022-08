BEGUNAC OPTUŽEN ZA UBISTVO ČOVEKA KOJI MU JE USTUPIO KUĆU: Ubio sam ga, pukao mi je film, govorio mi je da sam vo i majmun!

Više javno tužilaštvo u Beogadu podiglo je optužnicu protiv Zorana R. (54) zbog sumnje da je 30. maja ove godine usmrtio Miloša T. (32) u čijoj je kući u Rakovici živeo kao podstanar.

- Zoranu R. se na teret stavljaju krivična dela ubistvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja - potvrđeno je iz tužilaštva.

Kako se sumnja, Zoran R. je 30. maja posle ponoći, kada su njegove sposobnosti da shvati značaj svog dela i upravlja svojim postupcima bile smanjene do stepena bitnog, jer je prethodno konzumirao alkohol, navodi se u saopštenju Višeg tužilaštva u Beogradu.

foto: Nenad Kostić

- On je tako, kako se sumnja, pod pod dejstvom alkohola, sa1.7 promila u krvi, čekao Miloša T. da dođe u kuću čiji je on vlasnik, pa je po ulasku oštećenog iz neposredne blizine u njega ispalio pet projektila iz revolvera marke “Smith & Wenson“, koji je drža bez dozvole. Oštećeni je preminuo na licu mesta - navedeno je iz tužilaštva.

Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je u potpunosti priznao krivično delo i detaljno opisao kako je do toga došlo.

U optužnici je takođe predloženo da se okrivljenom produži pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, kao i zbog uznemirenja javnosti.

Podsećamo da je Zoran R. krivično delo izvršio u vreme kada je bio u bekstvu, odnosno izbegavao je odsluženje zatvorske kazne od 7 godina, kao i novčanu kaznu od 200.000 dinara (koja mu je preinačena na 6 meseci zatvora).

Na ovu kaznu je osuđen u martu 2019. godine presudom Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu zbog krivičnih dela zločinačko udruživanje i falsifikovanje novca.

Kako je Kurir ranije pisao, Zoran R. je, prema nezvaničnim informacijama, detaljno ispričao da se krio u kući Miloša Tomaševića.

foto: Nenad Kostić, Printscreen/Novosti

- Radojčin je ispričao da je Tomaševića upoznao pre tri i po godine u jednom kafiću i da mu je priznao da i dalje poseduje 1.900.000 falsifikovanih američkih dolara, koje mu je ponudio da pusti u promet, ali da njemu da deo, jer on to sam nije mogao pošto je bio u bekstvu zbog kazne od sedam godina zatvora, koja ga je čekala - otkriva izvor Kurira.

Navodno, nisu se dogovorili o tačnom iznosu, ali je on očekivao da dobije 90.000 dolara.

- Prilikom sledećeg susreta, predao sam mu torbu sa 1.900.000 lažnih dolara. Nikada mi nije dao nijedan dinar od ovog našeg dogovora, stalno je govorio da je neko pao zbog takvih stvari, a zatim je kupio marihuanu od tih para i da nema da mi da taj novac - ispričao je navodno Radojčin na saslušanju, i priznao da je prihvatio da se skriva u Miloševoj kući u Rakovici, koju on nije koristio jer je s porodicom živeo u drugom beogradskom naselju.

- Sve vreme sam mu ja održavao kuću, a on me je kinjio, nazivao me majmunom i volom, a ja sam morao da ćutim jer sam bio u takvom položaju da nemam gde da se sakrijem - navodno je ispričao osumnjičeni za ubistvo, koji je priznao da mu je te večeri pukao film, jer više nije mogao da trpi Miloševo ponašanje.

foto: Nenad Kostić

- U kuću je doneo taj revolver iz kog sam pucao, ali i policijsku značku, lisice i manji pištolj - ispricao je navodno Zoran Radojčin.

Kako Kurir nezvanicno saznaje, on je potvrdio i da je u kucu u Rakovici nekoliko dana pre zlocina Miloš doneo računare za rudarenje kriptovaluta, ali je izjavio da se on time nije bavio jer o rudarenju nije znao ništa. Podsetimo, posle zločina komšije su izjavile da je Zoran Milošev rođak, tačnije ujak, kom je dozvolio da živi u kući.

- Istragom je utvrđeno da nisu rođaci, ali je moguće da su tako govorili komšijama kako bi prikrili da je Zoran Radojčin zapravo begunac za kojim je raspisana poternica - dodaje sagovornik Kurira iz istrage.

Kurir.rs/ J. S.