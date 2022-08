PRETUKAO POLICAJCA PRE GODINU DANA, IZAŠAO IZ ZATVORA PA IZBO MOMKA KOJI JE ŠTITIO DEVOJKU: Evo ko je napadač iz kladionice

Mladić S. M. (28) uhapšen je sinoć zbog sumnje da je nakon verbalne svađe nožem izbo S. M. (28) u grudi, u jednoj kladionici u beogradskom naselju Železnik, a žitelji ovog kraja navode da ne znaju koji je razlog napada, ali tvrde da je osumnjičeni problematičan.

Napad se dogodio oko 21. sat u Ulici Stevana Filipovića na Železniku.

- Čuli smo šta se dogodilo i uopše se nismo iznenadili. Uhapšeni momak je problematičan i to znaju svi u Železniku. Nije to nikakva novina, pa skoro je izašao iz zatvora - kažu meštani i dodaju:

ovde se dogodio napad foto: Kurir.rs

- Kažu da je bio pijan i drogiran kad je to uradio, nismo se ni za to iznenadili. Nije odavno on na dobrom putu i nema šta tu više da se kaže.

Naš sagovornik, a komšija uhapšenog S. M. kaže za Kurir da je on izašao iz zatvora pre mesec dana.

- Bio je u zatvoru jer je pre godinu i po dana sa jednim prijateljem, koji je takođe, kao i on problematičan pretukao policajca na Petlovom brdu. Ništa lepo ne možete čuti na spomen njegovog imena - kaže sagovornik.

Osumnjičeni je nakon napada pobegao, ali je ubrzo uhapšen u blizini svoje kuće.

foto: Kurir.rs

- Navodno je u kladionici bilo krvi po podu nakon ubadanja, sve se slivalo po stepenicama, ali za sada nije poznato zašto je došlo do napada. S. M. je pobegao skuterom, ali je ubrzo uhapšen - kaže meštanin Železnika.

Kurir je juče posetio kladionicu u kojoj se dogodio napad, ali su nam oni rekli da ne mogu da govore ništa vezano za jučerašnji napad.

- Nemamo komentar vezano za slučaj - rekli su iz kladionice.

Podsetimo, S. M. je nakon što je pobegao sakrio se u obližnju šumu i pozvao prijatelja kome je navodno tražio da mu donese čistu garderobu kako bi mogao da nastavi bekstvo, ali je policija uspela da ga locira nakon poziva i stavljene su mu lisiece na ruke.

Osumnjičeni, inače, ima pozamašan policijski dosije, u kome navodno ima krivična dela za krađe, nasilje, nanošenja teških telesnih povreda.

Prema navodima Informera, navodno je do sukoba došlo jer je S. M. pod dejstvom alkohola i narkotika prvo napao radnicu lokala, a izbodeni mladić je pokušao da je odbrani od nasilnika.

(Kurir.rs)