UNUK MI JE STAVIO JASTUK NA GLAVU I SILOVAO ME: Jeziva ispovest bake koju je napastvovalo dete koje je odgajila

Mladić (17) uhapšen je zbog sumnje da je pretukao i silovao svoju baba (71) u porodičnoj kući u jednom selu kod Alibunara.

Nezapamćeni slučaj zlostavljanja dogodio se 13. avgusta, a maloletnik je priveden Višem javnom tužilaštvu na saslušanje. Sudija za maloletnike Višeg suda u Pančevu odredio je pritvor mladiću zbog mogućnosti ometanja postupka uticajem na svedoke, ali i zbog visine propisane kazne.

Bolje da me nema

- Unuk je na baku nasrnuo tokom noći i pretio je da će je ubiti ako ne pristane na seksualni odnos sa njim. Nakon što je završio sa iživljavanjem nad bakom koju je pretukao, ona je pozvala policiju i obavestila je o slučaju - navodi izvor Kurira.

Napadnuta žena otvorila je ispričala kako se jezivi zločin dogodio.

foto: Shutterstock

- Spavala sam u sobi, kada je oko dva sata posle ponoći neko ušao u prostoriju i spustio roletne. Prišao mi je i stavio jastuk na lice, pokušala sam da se odbranim, ali me je tukao. Udarao me je po licu i telu, rukama, lice mi je bilo svo izgrebano. Pitala sam ko je, ali je ćutao. Znala sam da je to moj unuk - kaže nesrećna žena i nastavlja:

- Osetila sam jak smrad jer je radio na njivi i u štali, osetila sam njegove ruke. Baka kaže da je bolje da je umrla nego što se ovo desilo.

- Bolje da sam infarkt dobila. Ma i da me je pretukao da me nema, a ne da me siluje. Kada me je silovao nastavio je sa batinama, bacio me je na drugi krevet - navodi naša sagovornica i dodaje da je uspela da se otrgne i pozvala svoju ćerku:

- Rekla sam joj šta mi je uradio, a ona je zvala policiju. Uzeli su moju pidžamu, otiske, išla sam i kod lekara. Jadna sam ja, želim da prodam kuću i odem odavde, sramota me je.

Prijavljivala ga

foto: Profimedia

Naša sagovornica navodi i da je unuka prijavljivala i ranije.

- Petnaest dana pre toga sam ga prijavila, išla sam i u Centar za socijalni rad, ali evo kako sam prošla. Nesrećna žena ispričala je i da je u oktobru prošle godine preživela tragediju kada je ostala bez sina.

- Umesto da sanjam sina, kad zatvorim oči vidim unuka kako me siluje. Tetka mladića navodi da je on i ranije bio agresivan, ali da ovako nešto nisu očekivali.

- Nismo mogli ni da zamislimo da je spreman da uradi tako nešto - rekla je tetka.

Meštani I pre bio problematičan Meštani sela u okolini Alibunara tvrde da je maloletnik bio pijan. - Zdrav razum to ne može da uradi. Kako je moguće da je napao baku koja brine o njemu, koja ga je podigla od kilograma hleba - pričaju meštani. Prema njihovim rečima, mladić je i ranije bio problematičan. - Ovo nije prvi put da je on bio nasilan prema baki.

(Kurir.rs)