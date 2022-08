STRIC OTKRIO DETALJE NESTANKA TINEJDŽERKE IZ LAĆARKA, IZ KUĆE UKRALA 15.000 EVRA: One mu nije prva žrtva, živi od krađe i droge

Za mladićem H. D. (22), koji je nagovorio maloletnu A. R. (16) iz Laćarka da iz porodične kuće ukrade oko 15.000 evra i s njim i njegovim drugom pobegne, raspisana je poternica.

Njih troje su planirali da izrade lažna dokumenta i odu u Nemačku.

Podsetimo, tokom jučerašnjeg dana odjeknula je vest o nestanku maloletnice A. R. (16) iz Laćarka, da bi se nedugo zatim saznalo da je u bekstvu sa svojim punoletnim problematičnim momkom iz tog mesta i još jednim mladićem.

Ubrzo nakon te, stigla je i informacija da je maloletnica živa i zdrava vraćena svojim roditeljima, a da je njen dvadesetdvogodišnji dečko H. D. sa kim je i pobegla, i dalje je u bekstvu.

Stric devojčice Radomir Rajšić, inače policajac, koji je prvi o svemu obavestio medije, a juče ispričao kako je devojčica pobegla sa problematičnim mladićem koji ima dosije, sada je, nakon što se situacija malo stišala, ispričao detalje plana bekstva njegove sinovice i dvojice mladića, kao i gde se oni trenutno nalaze.

- Njih troje su dogovorili beg za, kako joj je dečko rekao, Nemačku. A. je to dečko predložio, i ona je, zaljubljena u njega, pristala. A. je uzela novac koji je njena porodica čuvala svojim rođacima. Negde oko 12.000 evra i 300.000 dinara. Svo troje su se uputili u Šabac gde je trebalo da im izrade dokumenta, kako joj je objasnio dečko, međutim, videli su da se podigla buka u medijima i da je vrag odneo šalu, pa je njen dečko, inače od ranije poznat policiji, predložio da se razilaze - govori stric Radomir.

Stric Radomir priča kako je potom A. došla kući policijskim automobilom, dok je i treći mladić koji je bio sa njima došao kod kuće, a jedino je A. dečko još u bekstvu i za njim je pokrenuta poternica i podneta je krivična prijava.

- Dečko sa kojim je moja sinovica bila iz kriminogene je sredine. Uživalac je droge, a ja sam ga lično nedavno hapsio kada je jednoj porodici pokrao zlato i dukate. Što se Nemačke tiče, on je tamo već bio, ali je zbog prodaje droge i tamo hapšen, pa su mu sada tamo zadržana dokumenta. Ne verujem da bi uopšte on mogao da uđe u Nemačku. On ima samo hrvatski pasoš, i ne verujem da je uspeo da napusti našu zemlju - objašnjava stric.

Krađom "zarađuje" za život

Mladić sa kojim je šesnaestogodišnjakinja u ljubavnoj vezi, krađom i drogom se, priča stric, bavi kako bi zaradio za život, dok Radomirova sinovica nije njegova prva žrtva.

- Nema tu ništa od ljubavi. Držao se nje kako bi mogao da joj uzima novac. I pre nje je imao isto takve žrtve i klinke koje je koristio zbog novca. Sami njegovi rođaci pričali su A. kako on nije za nju, da je problematičan i da ga ne drži mesto. Ona ih nije slušala i dalje nas ne sluša - govori dalje stric.

A. se dan nakon neuspelog bekstva ne oseća, kako priča stric, najbolje. Zatvorila se u svoju sobu i ne izlazi, ne pije, ne jede, priča stric.

- Ona je trenutno dosta loše. I dalje opravdava svog momka i ne shvata koliko je ovo bilo ozbiljno. Moglo je da se dogodi nešto strašno, mogli su da je prodaju. Mi ne znamo šta je sve loše moglo da se dogodi, ne daj bože. Bitno je da je pronađena živa i zdrava i da je kod svoje kuće. Nadam se da će vremenom shvatiti šta se dogodilo i da je pogrešila. Ona je inače učenica medicinske škole i odličan je đak. Ništa joj ne fali kod svoje kuće, ima svega. Ne znam šta joj je trebalo da se petlja s momkom koji je na lošem glasu - navodi stric.

Roditelji A. su tokom jučerašnjeg dana pretrpeli veliki stres, govori stric Radomir.

- Majka je medicinski radnik. Svega se nagledala, sumnjala je na najgore kada je A. nestala. Niko nije razmišljao o novcu, najbitnije je bilo da se devojčica vratila živa i zdrava. I danas joj je psihički jako loše. Trebaće joj dosta vremena da se oporavi od tog stresa - nastavlja stric.

U medijima videli vest, pa obustavili bekstvo

Kada je o trećem mladiću koji je bio u bekstvu sa A. i njenim dečkom reč, Radomiru nije poznato da li je zadržan u policiji, ali zna da je dao izjavu, te da ona nije pomogla da se mladić H. D. za kojim se traga i nađe.

- Treći momak koji je bio sa njima jedini je juče tokom bekstva sa sobom imao telefon. Tako su i videli da se na portalima širi vest o nestanku maloletnice, odnosno A. Tada je njen dečko shvatio da može još više sebi da zakomplikujen život, pa je odlučio da obustave bekstvo. Još jednom najzahvalniji sam medijima koji su uradili 99 posto u ovom slučaju i koji su najzaslužniji što je moja sinovica živa i zdrava vraćena svojim roditeljima - istakao je za "Blic" Radomir Rajšić, stric maloletnice.

