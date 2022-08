SVEDOK OTKRIO DETALJE O TRI LIKVIDACIJE ŠARIĆEVE GRUPE: Narko-bos nije štedeo nikoga ko mu je stajao na putu, ŠOK SAZNANJA

Svedok S. S, otkrio je svoja saznanja o Darku Šariću, uhapšenom zbog niza krivičnih dela, među kojima je i ubistvo.

Ovaj svedok otkrio je sve detalje o tri likvidacije koje je navodno naručio poznati narko-bos Darko Šarić, prenosi portal nova.rs.

Kako kaže, prva likvidacija dogodila se 2014. godine. Iako je zbog nje jedna osoba uhapšena, svedok S. S. ističe da nije poznato da je to ubistvo zapravo, kako tvrdi, naručio Šarić.

Darko Šarić foto: Nemanja Nikolić

Reč je o G. S., a motiv je navodno bila pošiljka droge.

- On je prvi ubijen, poslali smo 60 kilograma droge za Australiju, Šarić je rekao da stavimo 20 i za njega. Njega je ubio zbog tih 80 kilograma. Unajmio je dva Bolivijca i jednog Paragvajca - kaže sagovornik.

Ističe da je to uradio samo da ne plati svoj deo. Dodaje i da je vrednost tog tovara od 80 kilograma droge u Australiji bila ogromna.

- Znam da to ubistvo teško da mogu da dokažem, dodatno zbog toga što tada u "MekDonaldsu" nisu radile kamere. Ali, znam da je lično Šarić tražio da se ubije. Posle je pričao da ga je kao nešto slagao, a zapravo je bilo zbog te pošiljke - priča sagovornik.

Ističe da saznanja ima o još dve likvidacije, a za obe zna i gde su tela.

- B. N. je nakon što je Šarić napustio Južnu Ameriku, odnosno predao se, vodio sve poslove. Sve je bilo na njega. Ipak, Šarić ga je zaglavio u dugove. Šarić me je pozvao i rekao da će doći N. S. i da mu pomognem oko snalaženja - kaže S. S.

Tek kasnije je shvatio zbog čega je bio dolazak N. S. i tvrdi da je on ubio B. N. u Paragvaju.

- To je takođe tražio Šarić. Ubijen je u Asunsionu, u automobilu "mercedes", i to s leđa. Tražio je da se on ubije da ne bi Šarić morao da isplati dugove koje je napravio - navodi svedok.

1 / 12 Foto: Kurir

Ističe da se isto desilo i sa Milanom Milovcem Ciglom, čije se ubistvo stavlja na teret Darku Šariću.

- Isto to se desilo i s Milovcem. Reč je o dugovima. Imali su velike dugove, mnogo je išlo s bananama i dosta je popadalo. Šarić uzme drogu na ler, odnosno unapred 700, 800 kilograma i plati trećinu, a ostalo kad stigne. To padne i ko će da plati? Platio Cigla - kaže svedok S. S.

foto: Nenad Kostić, Printscreen/Twitter

Ipak, o jednoj likvidaciji ima najviše saznanja, a ističe da čak ni njegova porodica ne zna da je mrtav.

- Jedno vreme je vodio sve Šarićeve poslove. Lično sam kontaktirao sa Darkom Šarićem iz zatvora. On me je zvao preko Skaja i rekao: "Brate moj, tebe zovem kad je najteže. Ove budale napravile sranje, molim te javi se Oliveru" - navodi svedok i nastavlja:

- Olivera zovem, kaže da je u bolnici, ranjen. Odem u Rio de Žaneiro, on je u bolnici, ranjen u prst. Kaže mi: "Imaš na parkingu auto, da skloniš ovog. Ubili smo ga, rekao je Šarić" - tvrdi svedok.

Milan Milovac Cigla foto: Printscreen

Ističe da zna sva imena ljudi koji su učestvovali u toj likvidaciji, ali i gde je zakopano telo.

Ovaj svedok ističe da je u zločinu učestvovao i Milovac, a žrtva je ubijena sekirama.

- Spreman sam da sve ispričam tužiocu. Gde je telo zakopano, sve - kaže svedok.

Podsetimo, kriminalna grupa Darka Šarića uhapšena je u aprilu ove godine. Terete se za niz krivičnih dela, među kojima je i jedno ubistvo - Milana Milovca Cigle.

