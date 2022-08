U BELIVUKOVIM GROBNICAMA SU I SVESKE PLATNOG SPISKA MAFIJE?! Spasić: U Ritopeku buvalno iskopiran šablon PABLA ESKOBARA

Nalog Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću da u grobnici kod Barajeva sakriju novac, oružje i drogu, dao je niko drugi do njihov mentor Radoje Zvicer.

Najnovija saznanja o tome kako je ovoj dvojici "sinulo" da naprave nesvakidašnji "štek" proizlaze iz operativnih podataka crnogorskih bezbednosnih službi da je na istovetan način milione od droge, ali i određene komade dugih cevi, sakrio i sam Zvicer.

foto: Ana Paunković, MUP Srbije, Privatna Arhiva

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su govorili o ovoj temi bili su advokat Predrag Savić i bivši pripadnik službe bezbednosti Boža Spasić.

- Svedočenja svedoka-saradnika, taj izraz iz starog zakonika, odnosi se na značaj svedočenja. Pretpostavljam da su sve to kapitalne informacije za rasvetljavanje krivičnog dela. Mnoga krivična dela su rasvetljenja zbog ovih svedočenja. Četso se dešava da oni izgube status svedoka-saradnika - rekao je advokat Predrag Savić.

foto: Kurir Televizija

Postoje saznanja, skinuta sa zaštićene aplikacije "skaj", ali i od određenih svedoka, da ovaj navodni vođa kavačkog klana ima ovakve štekove u okolini Kotora. O kojim sumama je reč može samo da se nagađa.

Zvicer raspolaže sa milionima, dok daleko manje imaju Belivuk i Miljković, ali se i ovde radi o šestocifrenim brojevima. Postoji operativni podatak o grobnici u okolini Barajeva i on se sada istražuje.

1 / 3 Foto: Kurir Televizija

- Zna se da je klan finansirao određeni deo državnih činovnika, da je koristio državne resurse. Tamo gde je moguće da se nalazi novac, moguće je da se tamo nalaze i sveske tih računa u kojima su oni upisivali koliko je ko primao. Iz tih razloga interesantno je da mafijaši imaju običaj, a ovo je čista kopija čuvenog Eskobara i ostalih pripadnika latinoameričkih kartela, da zakopavaju novac u određene grobnice pod zemlju - ispričao je Boža Spasić u jutarnjem programu Kurir televizije i dodao:

- Srpski mafijaši imaju specifičnost, oni su izumeli to, lično sam učestvovao u nekim operacijama, pa znam, uzeli su metodu da kupe vikendicu, poput one u Ritopeku, ali na imanju pored u tegle od 2 ili 3 kilograma, one veće, oni su spakovali novac i taj novac onako vakumski zatvoren mogao je da traje stotinama godina.

foto: Kurir Televizija

Više pogledajte u VIDEU ISPOD:

13:08 U BELIVUKOVIM GROBNICAMA MOGLO BI DA SE NAĐE NEŠTO JOŠ GORE OD PRLJAVOG NOVCA: Boža Spasić otkrio jeziv IZUM mafije!

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

05:27 OD JEDNOG KG KOKAINA MAFIJA PRAVI 10 KG KOJE RASTURA NA ULICI Antonović: Zvicer organizator svih kriminalnih aktivnosti na Balkanu