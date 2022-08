PRETIO DA ĆE JE ZAKLATI KAO SVINJU: Osumnjičeni za silovanje bake u Svilajncu zlostavljao i bivšu suprugu? ROĐAKA OTKRILA DETALJE

Muškarac (33) iz okoline Svilajnca, koji je uhapšen zbog sumnje da je silovao komšinicu (79), godinama se prema nezvaničnim saznanjima brutalno iživljavao i nad svojom ženom!

Rođaka njegove žene ispričala je medijima da se on godinama iživljavao nad suprugom, ali da nije smela da ga prijavi jer joj je pretio ubistvom.

- A da sve bude gore uživa zaštitu svojih roditelja koji ga sve vreme brane. Moja rođaka je iz Svilajnca i udala se za njega pre sedam godina. Imaju dvoje male dece. On sa roditeljima živi godinama u Austriji te je i nju odveo tamo. Tada je za nju počeo horor koji je nedavno prekinula kada je odlučila da ga ostavi i sada su u fazi razvoda - priča rođaka.

Dodaje da želi sve da ispriča kako se osumnjičeni ne bi izvukao za silovanje kao što se to dešavalo ranije.

- Moja rođaka je konstantno trpela nasilje od njega čak i kad je bila trudna sa prvim detetom. Od silnih batina umalo nije izgubila prvu trudnoću. Tada je svekrva vodila kod lekara, ali niko od njih nije prijavio šta se desilo, a moja rođaka nije znala jezik. Sama u tuđini sa njima morala je da trpi - navodi rođaka koja nije želela da joj se otkrije identitet.

Navodno je poslednji put suprugu pretukao nakon Uskrsa.

- Definitivno ga je napustila posle Uskrsa kad su bili u Srbiji. Kad su se vraćali u Austriju, vozio je pijan kombi, onda ju je izbacio na auto-put i izudarao, a potom je naterao da vozi vozilo do Austrije - priča rođaka.

Prema njenim rečima, kad se saznalo za silovanje starije komšinice, shvatila je mu se mora da se stane na put.

- Nesrećna bakica je rekla da ju je ućutkavao i stavljao ruku na usta. Moja rođaka je preživljavala sve to. On bi je u jednoj sobi tukao, a u drugoj bi njegovi roditelji sedeli i ništa ne bi preduzimali. Pretio je da će je zaklati kao svinju ukoliko ga prijavi, ali i da će joj oduzeti decu. Na korak su do toga jer su joj podmetnuli neke papire za starateljstvo da potiše. Rekli su joj da će deca da idu u dom ako to ne potpiše. Nije znala šta potpisuje - priča rođaka.

Poznat po različitim krivičnim delima Rođaka tvrdi da je osumnjičeni nasilnik poznat austrijskoj policiji za različita krivična dela. - Bilo je tu krađa za koje je odgovarao, ali i neke za koje nije. Navodno je krao bicikle, jednog je gazdu opljačkao, čula sam i da im je policija upadala tamo u kuću tražeći neko vino koje je navodno ukrao, ali ništa nisu našli jer je on to već bio prevezao u Srbiju. Inače se bavi prevozom i obično svakog vikenda dolazi u Srbiju. Dođe u petak, a u nedelju se vrati. Čula sam da je jedno vreme nosio nanogicu, a to sve zahvaljujući njegovim roditeljima koji plaćaju kazne i advokate - tvrdi rođaka.

Kako je objasnila, koliku podršku roditelja u svojim zlodelima uživa nasilnik, svedoči i podatak da su se po Svilajncu raspitivali kako da sa silovanom staricom izglade situaciju da ga ne tereti.

- Što je najgore, sumnja da joj sada i decu maltretiraju jer su ih doveli u Srbiju, a ona je u Austriji. Nakon svega ovoga se plaši i za svoj ćerku. Ko zna koliko je on žena zlostavljao, a da jadne ne smeju da pričaju o tome. Pa kada ga je policija uhapsila bio je sa kolegom koji nije ni znao šta je uradio. Krenuli su nazad, kao i svakog vikenda u Austriju, a pošto je pijan zaspao kolega je vozio. Kad im je policija preprečila put i kada su ga probudili on je rekao kao: "Šta sam sad uradio!" - kaže sagovornica i dodaje da o brutalnom nasilju koje je trpela njegova supruga svedoče fotografije koje je u jednom trenutku objavila na svom Fejsbuk profilu.

