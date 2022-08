ZBOG OVOGA ALBANSKA MAFIJA VLADA SVETSKIM PODZEMLJEM: Evo šta znače reči BARJAK, KRE I MIK i šta u kriminalu znači BESA

Albanska mafija je jedna od najozloglašenijih kriminalnih organizacija, uprkos tome što nije jedinstvena već je sastavljena od velikog broja klanova koji operišu ili u saradnji jedni sa drugima ili odvojeno.

Uopšteno rečeno, pojam "albanska mafija" se koristi za imenovanje kriminalnih grupa koje ili postoje u Albaniji ili su sastavljene od Albanaca.

Teritorija aktivnosti albanske mafije se proteže od Južne i Severne Amerike do Kine, a zbog toga što su njeni kriminalni scenariji veoma raznoliki i složeni smatra se jednom od najopasnijih, ako ne i najopasnijom, jer je količina kriminala koju generiše na globalnom nivou skoro bez premca. Veze između nje i političara u raznim zemljama potvrđene su izveštajima Vikiliksa.

Struktura albanske mafije

Bespotrebno je naglašavati da je hijerarhijska, ali bi trebalo pre svega ostalog reći da u toj vertikali postoji od četiri do šest različitih nivoa.

Klan (fis) ima "izvršni komitet" koji se zove "barjak". Barjak bira čelnike svih jedinica zaduženih za konkretne poslove ili teritorije; taj čelnik se zove "krje". Krje bira svog zamenika koji se zove "krjetar". Krjetar potom bira "prijatelja" (mik) koji deluje kao veza između njega i običnih "vojnika" i odgovoran je za koordinaciju svih aktivnosti jedinice za koju je zadužen.

Neki klanovi imaju dodatne nivoe, ali generalno, ovakva struktura im omogućava da očuvaju sposobnost delovanja i pravljenja para čak i ako neko bude uhapšen; istovremeno, doći do ljudi koji sede u barjaku je praktično nemoguća misija.

Članstvo je međusobno duboko vezano. Odanost, čast i porodica su ključne reči. "Besa", što na albanskom jeziku znači "poverenje, časna reč", predstavlja temeljni princip njihove mafije, a tokom regrutacije svečano zaklinjanje na vernost, odnosno davanje "bese", je obavezno.

"Besa" je, kao što je opštepoznato, od velike važnosti u albanskoj kulturi generalno: onaj ko ti da svoju "besu" dao ti je svoj život i spreman je da te štiti svojim životom.

Krvno srodstvo i brakovi igraju presudnu ulogu u formiranju klanova i grupa (koje često broje i više hiljada ljudi razbacanih po celom svetu) u njemu. Zbog tog krvnog srodstva, ne samo da je broj klanova ograničen, već je u njega gotovo nemoguće prodreti. Stranci, kada im se i dozvoli da nešto rade za albansku mafiju, odrađuju samo jedan ili neki drugorazredni posao.

Porodičnu strukturu karakteriše snažna unutrašnja disciplina koja se postiže žestokim i bolnim kažnjavanjem svakoga ko prekrši pravila.

To dovodi do straha kod ostalih i sprečava ponavljanje nepoželjnog ponašanja. Pravila, nagrade i kazne de fakto dovode do toga da se zakoni države u kojoj čovek živi tretiraju kao nešto sekundarno, pa čak i nebitno. Pa čak i ako je ta država Albanija.

Zašto su uspeli da zavladaju svetskim podzemljem

Suštinski razlozi tolike uspešnosti albanske mafije leže u kombinovanju tradicionalnih karakteristika sa modernim i inovativnim elementima.

Konkretno, kombinacija rigidne interne discipline, klanske strukture i endogamske (brak unutar klana) zatvorenosti koja snižava mogućnost policijske penetracije u njihove organizacije dok ujedno povećava poverenje i solidarnost među članovima, sa jedne strane, i sa druge strane efekata transnacionalnih elemenata, tehnologije, komercijalizacije i nove kriminogene kulture usluga.

Sposobnost albanske mafije da organizuje masivnu logističku podršku bilo gde i bilo kada, dovela je do toga da su ne samo izašli iz okvira svoje domovine već su se integrisali u lokalna podzemlja čime obilno eksploatišu poslovne prilike u svim zemljama.

(Kurir.rs/balkanpress)