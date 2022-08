ŠTA POVEZUJE UBISTVA ŠKALJARCA NA ZRĆU, ŽIŽIĆA I PERENČEVIĆA: Likvidirani pred svedocima, a ovo je SUROVI razlog

Mafijaška likvidacija Gorana Vlaovića na Pagu za koju je osumnjičen državljanin Srbije Duško Tanasković (28) počinjena je usred dana, pred brojnim svedocima, što je podsetilo na model po kojem su ubijeni Luka Perenčević (28) na Banjici i Luka Žižić (38) na Novom Beogradu.

Naime, Vlaović za kojeg se navodi da je pripadnik "škaljarskog" klana u trenutku napada bio je sa devojkom i prijateljem. Ubica mu je prišao s leđa i pucao naočigled mnogih očevidaca. Luka Perenčević "smaknut" je u maju u divljem boks klubu naočigled prijatelja, dok je Žižić ubijen dok je bio u društvu prijatelja i brata.

- Ima razloga da se to radi pred svedocima, odnosno, dok su "mete" u društvu jer su tada - opušteniji. Ne očekuju da će neko da ih ubije dok sede sa prijateljima, tada imaju najmanju sumnju da će nešto da se desi. Ljudi koji su počinili ta ubistva su dosta dobro obučeni za svoj posao. Niko ništa ne sumnja, ne privlače pažnju, umešaju se u masu. U trenutku kada ubiju među tim prijateljima koji su bili sa žrtvom nastaje panika, iznenađenje, šok, dok se oni snađu, počinilac je već otišao daleko. Ako na sve to dodamo dobru logistiku, a to je da ih već čekaju kola, štek stanovi, to je, da tako kažem, "dobro urađen posao". Ljudi koji su u tom poslu, koji su u kriminogenoj sredini, nemaju nigde sigurnost. I ono što moram da napomenem, a to je da je u većini slučajeva reč o narko-kriminalu - rekao je za kriminolog Dobrivoje Radovanović za Telegraf.

Inače, u Hrvatskoj je saslušan Tanasković osumnjičen da je u četvrtak oko 6 časova ispred jednog kluba na Pagu ubio Gorana Vlaovića, državljanina Crne Gore, za kojeg se veruje da je blizak "škaljarskom klanu". Nakon saslušanja, na kojem se branio ćutanjem, njemu je određen pritvor.

Za njim su Crnogorci raspisali poternicu, a on u Srbiji ima podebeo krivični dosije. Procesuiran je zbog krivičnih dela razbojništva, krađe, teške krađe, a registrovan je i kao uživalac opojnih droga. Međutim, kako se nezvanično saznaje, Tanasković našoj policiji nije poznat kao neko ko je u direktnoj vezi sa nekim kriminalnim klanom.

Podsetimo, surova likvidacija odigrala se u četvrtak ispred jednog poznatog kluba na Pagu. Goran Vlaović bio je 20 metara od ulaza u klub, u društvu devojke, bivše srpske misice Dragane Banić, kada mu je ubica prišao s leđa i iz pištolja s prigušivačem hladnokrvno ispalio hitac u vrat.

I dok je Vlaović pao kao pokošen, ubica je počeo da beži od kluba, pa je u begu i bacio pištolj. Zanimljivo je, pak, da se, kako se i vidi na snimcima sigurnosnih kamera, ubica vratio na mesto zločina, najverovatnije da bi proverio da li je likvidacija uspela.

To ga je skupo koštalo, jer je posle toga uleteo pravo u ruke interventne policije.

U Beogradu su se pre nekoliko meseci dogodila dva mafijaška ubistva koja su urađena po istom scenariju. Luka Perenčević (28) "smaknut" je na Banjici u "divljem" boks-klubu pred prijateljima, a Luka Žižić dok je bio u društvu brata i prijatelja u kafiću svog brata "Ritual" na Novom Beogradu. U obojicu je sasut rafal pred svedocima, dok je ranije bila praksa da se likvidacije obavljaju bez svedoka i da se žrtva vreba što dalje od "civilizacije".

