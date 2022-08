NEĆU DA JOJ RAZDVAJAM DUŠU OD TELA! Otac nastradale Kristine neutešan: Biće sahranjena na Malti, ona bi to i želela

Kristina Živanović (23) iz Sokobanje poginula je na Malti kad je autobus naleteo na nju dok se vraćala sa posla.

Njen otac, Strahinja Živanović nakon što je od svoje žene, a Kristinine majke saznao šta se desilo, uputio se ka Malti, sa koje se vratio u Srbiju pre samo nekoliko dana.

On je otkrio kakva je bila Kristina, i šta je planirala u budućnosti.

- Ja sam u ponedeljak sleteo sa Malte. Kristina je tamo živela od 2004. godine, tamo je i školu završila. Radila je tamo i išla na obuke za druge poslove. Planirali smo svadbu naredne godine, jer je bila verena. Ona je mlada, rođena je 13. avgusta 1999. godine - priča neutešni otac, i dalje u šoku zbog gubitka deteta, i dodaje:

- Ne znam ko je kriv, ali znam da mog deteta nema. Njena majka, moja žena, javila šta se desilo jer sam ja u Srbiji. Samo se nadam da će mi dati da je vidim, to mi je želja. Kada budem saznao šta se desilo, ja ću vam javiti. Videćemo što se tiče transporta tela, koliko to košta i kakva je procedura. Ne znam šta da vam kažem, u šoku sam, sutra ću saznati sve - priča otac Strahinja za Telegraf.

Njen mladi život tragično je prekinut. Pred Kristinom su tek bili veliki planovi, uključujući i venčanje sledeće godine. Njen momak Daniel Vasalo, doživeo je šok nakon što je saznao šta se Kristini desilo.

- On je trenutno u bonici pod nadzorom lekara. Ja sam pokušao jutros da razgovaram sa njim, ali je to trajalo samo dva minuta. jako mu je teško - rekao je otac Strahinja.

Otac nastradale Kristine imao je razgovor sa policijom na Malti.

- To što policija kaže, zadržao bih za sebe. Ne tražim ja krivca, niti bih želeo da to saznam. Moja Kristina je bila nešto najpozitivnije, dete sa osmehom na licu.Takva će i ostati u našim srcima i očima, kako za mene, tako i za njenu majku. Gledano sa naše strane, Kristina naša nije ovo zaslužila. Ali, očigledno je neko ko je veći od nas bespomoćnih imao drugo mesto za moje dete, mog anđela i sve u mom životu - priča otac.

Po rečima oca, Kristina je volela životinje, more, smeh, šalu, radost i ljubav. On sada, kada nje više nema, pokušao je da donese ispravnu odluku, i Kristini ispuni želju.

- Danas ćemo da donesemo pravu odluku šta i kako. Ali ja znam svoje dete, i znam da bi ona želela tako, tako ću tako i uraditi. Volela je ovo ostrvo, na njemu je izgubila život, a ja kao njen otac ne želim da razdvajam njeno telo od njene duše. Mi smo doneli odluku da Kristinu sahranimo na Malti. Blagovremeno ćemo da obavestimo sve o tome, a što se tiče prijatelja i rodbine, organizovaćemo prevoz kako bi prisustvovali Kristininoj sahrani. Ovu odluku bi donela i ona, znam to, znam svog anđela - priča neutešni otac.

Kako je više puta naglašavao, jedina mu je želja da vidi svoje dete.

- Danas će mi dati da je vidim, ali to će biti samo na dva minuta. To mi je jedino bitno, ništa me drugo ne zanima. Ne plašim se nekakvih posledica, i kako žemo mi da se osećamo, ona je naša vrednost sve ostalo je u božijim rukama - kaže otac Strahinja.

