"NISI ME OSTAVIO"! DEVOJKA UBIJENOG ŠKALJARCA OGLASILA SE NA INSTAGRAMU: Poslala poruku mladiću, ubijenom na Pagu!

Manekenka Dragana Banić, devojka pripadnika škaljarskog klana Gorana Vlaovića (38), koji je pre dva dana likvidiran ispred kluba na Pagu u Hrvatskoj, i večeras se oglasila emotivnom porukom namenjenom ubijenom mladiću.

U trenutku likvidacije Vlaović bio na odmoru sa Draganom, koja je posle ubistva plakala sve vreme na mestu zločina.

- Nema reči sa kojima mogu da opišem tugu koju osećam. Ćutim. Gledam u nebo i znam da me vidiš. Tu si, osećam te. Nisi me ostavio - poručila je Banićeva u objavi na Instagramu.

Ona je, podsetimo, opisala šta se dešavalo uoči ubistva.

- Došli smo na odmor na ostrvo Pag. Ne znam šta se tačno dogodilo. Nisam videla taj trenutak, ali sam bila sa njim u Hitnoj. Užasno mi je. Mnogo se loše osećam - rekla je Banićeva koja je sa ubijenim Goranom bila u vezi dve i po godine.

Ona se i pre dva dana oglašavača na mrežama.

- Nedostaješ mi. Da me zagrliš, da me nasmeješ, da me poljubiš. Zauvek ćeš biti u mom srcu. Nikada te neću zaboravili, volim te.. - napisala je na svom Instagramu Dragana Banić.

Podsetimo, pripadnik škaljarskog klana Goran Vlaović, je u ranim jutarnjim časovima 25, avgusta ubijen na Pagu u Hrvatskoj, iz kluba je izašao u društvu bivše srpske misice Dragane Banić kada mu je ubica, državljanin Srbije, prišao s leđa i pucao mu u glavu.

Međutim, Srbin egzekutor nije daleko odmakao, jer ga je ubrzo presrela interventna jedinica i uhapsila ga.