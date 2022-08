VIKAO JE I UDARAO ME PESNICAMA U GLAVU: Saslušan radnik obezbeđenja koga je pretukao Tunižanin u Beogradu

Dragan J. (48) radnik obezbeđenja u jednom ugostiteljskom objektu u Beogradu pretučen je, a za napad je osuđen Tunižanin E.H.H.

Strani državljanin ekspresno je u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu osuđen na 6 meseci uslovno sa proverom na dve godine, a u Srbiju mu je zabranjen ulazak do 2027. godine.

Dragan je bio u kafani kada je u nju u subotu tri sata nakon ponoći ušao pijan Tunižanin.

- Počeo je da viče i da me udara rukama. Pokušao sam da ga izbacim iz objekta, ali on me je udarao pesnicama po licu i nogama. Mislim da je bio pijan - rekao je tokom uviđaja pretučeni radnik obezbeđenja.

Žrtva obesnog Tunižanina pravdao se policiji "da ne zna motiv ulaska muškarca u objekat nit razlog napad".

- Prvi put sam ga tada video. Ništa mu se nisam zamerio - pravdao se pretučeni Dragan.

Nakon napada policija je uhapsila Tunižanina i odredila mu pritvor. On je prekjuče osuđen i njemu je izrečena zabrana ulaska u našu zemlju.

Utvrđeno je da je E.H.H. u trenutku napada imao oko dva promila alkohola u krvi.

Dragan je nakon ukazane lekarske pomoći pušten na kućno lečenje.

