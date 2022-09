SASLUŠAN PROFESOR, ŽRTVE TEK SAD STREPE! Stručnjaci za Kurir TV: Ovo je teško dokazivo, STUDENTKINJE TRPE PRITISAK

Profesor Arhitektonskog fakulteta Vladimir Parežanin koji je osumnjičen za seksualno uznemiravanje na ovom fakultetu od strane studentkinja, saslušan je u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Afera na fakultetu je izbila nakon niza anonimnih svedočenja studentkinja o seksualnom uznemiravanju na društvenim mrežama, a Vladimir Parežanin je jedan od četvorice najpominjanijih.

U ispovestima studentkinja koje su dale iskaze navodi se da se pominje poželjno igranje na stolu u kafani pred profesorom za ocenu, pipkanje po leđima u toku predavanja, neumesni komentari, lascivna pitanja, insistiranje da se sedi do 9 uveče na fakultetu koga on "želi da vidi"...

Uprava fakulteta se oglušavala na molbe da reaguje i time do isključenja profesora sa nastave praktično bila u ulozi saučesnika.

Sagovornici Olje Lazarević u jutarnjem programu Kurira na ovu temu bili su advokat Predrag Čukić i psiholog i psihoterapeut Dragana Ivanović.

Advokat predrag Čukić foto: Printscreen Kurir TV

- Kod ovakvih predmeta značajno je da se pored anonimnih dojava sve i medijski isprati jer to ohrabri žrtve da izađu u javnost, makar i anonimno i pokupaju da nešto spreče. Ne samo kod nas, sve je tabu tema. Zakon ima predviđeno krivično delo, zaprećenu kaznu, ali se neretko teško ta dela dokazuju i svode se na izjave svedoka - rekao je advokat Čukić.

Psiholog Dragana Ivanović foto: Printscreen Kurir TV

- Kada dođe do ovakvih situacija, vidimo da su te osobe iz različitih slojeva društva. Može biti bilo ko jer je njihovo ponašanje manipulativno i promišljeno, a često imaju masku da su šarmantni, porodični i nikad ne posumnjate na njih. Možemo da se zaštitimo, a žrtvi nikad ne smemo reći "kako si mogla to da dozvoliš?" jer je to odsustvo podrške i osuda žrtve - smatra Dragana Ivanović.

Kurir.rs

