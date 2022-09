DEVOJKA UBIJENOG ŠKALJARCA OSTAVILA MISTERIOZNU PORUKU: Lepa misica se ponovo oglasila posle smrti DEČKA (FOTO)

Manekenka Dragana Banić devojka pripadnika škaljarskog klana Gorana Vlaovića, koji je likvidiran na hrvatskom ostrvu Pag, ponovo se oglasila na Instagramu misterioznom porukom.

Naime, ona je ostavila jedno belo srce i pored njega tri tačke, što se pretpostavlja da označava tugu za nedavnim gubitkom momka. Podsetimo, Vlaović je pre osam dana ubijen dok je sa devojkom izlazio iz kluba, te je Banićeva praktično svedok zločina.

Ovo nije prvi put da se ona oglašava na društvenim mrežama povodom smrti partnera.

- Nema reči sa kojima mogu da opišem tugu koju osećam. Ćutim. Gledam u nebo i znam da me vidiš. Tu si, osećam te. Nisi me ostavio - napisala je ona pre 3 dana na Instagramu.

Dva dana pre toga ostavila je još jednu potresnu poruku.

- Nedostaješ mi. Da me zagrliš, da me nasmeješ, da me poljubiš. Zauvek ćeš biti u mom srcu. Nikada te neću zaboravili, volim te.. - napisala je ona.

Misica je bila na odmoru sa pripadnikom škaljarskog klana kada je on ubijen. Duško Tanasković prišao je Valoviću sa leđa nekoliko trenutaka nakon što je ovaj u pratnji devojke napustio klub i pucao mu jednom u glavu.

- Došli smo na odmor na ostrvo Pag. Ne znam šta se tačno dogodilo. Nisam videla taj trenutak, ali sam bila sa njim u hitnoj. Užasno mi je. Mnogo se loše osećam - rekla je za Kurir Banićeva posle likvidacije.

