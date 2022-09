OČI U OČI: Lalić prvi put pred Belivukom i Miljkovićem kao svedok- saradnik! Pred Specijalnim sudom biće OPSADNO STANJE!

Srđan Lalić, poznat u javnosti po nadimku "nasmejani koljač", posle objavljivanja fotografije na kojoj je sa Veljkom Belivukom pored brutalno mučenog Gorana Veličkovića Goksija, kog su kasnije, prema optužnici, ubili i samleli, u ponedeljak će se prvi put u sudnici Specijalnog suda u Beogradu pojaviti kao svedok-saradnik.

Mere obezbeđenja

Lalić će, kao i druga dvojica svedoka-saradnika, Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević u sud biti doveden sa sigurne lokacije, u pratnji policije.

foto: Ana Paunković

- Očekuje se da mere obezbeđenja u sudnici i oko suda budu neviđene. Trojica svedoka-saradnika neće sedeti u boksu za optužene, koji je zaštitnim staklom odvojen od sudnice. Oni će biti smešteni u samoj sudnici, u kojoj sede zamenik tužioca, sudsko veće, advokati, kao i oštećeni - objašnjava sagovornik Kurira kako će izgledati prvo dovođenje Srđana Lalića u sudnicu.

Ostali bez advokata Ristović: Advokatska je tajna zašto ih ne branim Advokat Nikola Ristović, koji je pred Specijalnim sudom zastupao Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, potvrdio je za Kurir da je otkazao punomoćje dvojici organizatora kriminalne grupe, ali i ostalim optuženima koje je zastupao u tom predmetu. - Otkazao sam punomoćje svima i neću zastupati nikoga u predmetu. Kako je već zakazano pripremno ročište, zamolili su me da ostanem na ovom, ali nakon toga ne zastupam više u tom predmetu. Što se razloga otkazivanja punomoćja tiče, oni predstavljaju advokatsku tajnu i ne bi bilo u redu da ih iznosim - rekao je Ristović za Kurir. Advokat Nikola Ristović foto: Nemanja Nikolić

On napominje da će, ukoliko se čak Belivuk i Miljković jave za reč i požele da izađu za sudsku govornicu, oko njih će u svakom trenutku biti nekoliko zatvorskih i sudskih stražara.

- Koliko su kivni na pripadnike kriminalne grupe koji su sa njima učestvovali u najtežim zločinima, a onda odlučili da progovore i priznaju sve, pokazali su u sudnici pre nekoliko meseci. Tada su pri samom ulasku dobacivali Hrvatinu i Spasojeviću i, iako ih je delilo staklo, govorili im da su "pi**e". Odluka Srđana Lalića da progovori sigurno im je najteže pala jer im je on od trojice koji su pristali na saradnju sa tužilaštvom bio najbliži - dodaje naš izvor.

Priznao zločine

Podsetimo, Lalić je na prethodnom suđenju priznao izvršenje svih krivičnih dela za koja se tereti, tj. pet ubistava po optužnici po kojoj je održano pripremno ročište.

foto: Printscreen, Shutterstock

- I na prethodnom suđenju, čim je izgovorio "priznajem izvršenje krivičnih dela", odvojen je od ostalih optuženih. Još tada je bilo jasno da je spreman na saradnju, ne samo da prizna ono za šta mu se sudi već i da istražiteljima da informacije i dokaze o krivičnim delima koja još uvek nisu rasvetljena - navodi sagovornik Kurira.

Na sigurnom Svedoci-saradnici pod posebnom pratnjom - Oni ne izlaze iz pritvora da slobodno šetaju i kreću se gde žele. Neprekidno su pod nadzorom i budnim okom policajaca koji brinu o njihovoj bezbednosti. Bez njihove saglasnosti ne mogu da odu čak ni u sud - kaže on i objašnjava da su svedoci-saradnici u obavezi da budu dostupni sudu, odnosno tužilaštvu, jer u svakom trenutku mogu da budu pozvani da dopune svoje iskaze. - Čak i kad sud šalje pozive za suđenja, u obavezi je da obavesti MUP, Jedinicu za zaštitu svedoka, da nekoga od njih dovede u Ustaničku ulicu - dodaje on i objašnjava da samo mali broj ljudi, upravo iz razloga bezbednosti, zna gde se svedoci-saradnici nalaze.

"Nasmejani koljač", nepunih mesec dana kasnije, potpisao je sporazum o svedoku-okrivljenom, kojim se obavezao da ispriča sve što zna o zločinima kriminalne grupe u zamenu za 18 godina zatvora.

Tajna lokacija

- On je potom iz zatvora prebačen na tajnu lokaciju na kojoj ga čuvaju pripadnici Jedinice za zaštitu svedoka. U obavezi je da pred sudom, odnosno kada za to dođe vreme, i pred ostalim optuženima kaže sve što zna. Oni će tada imati mogućnost i da mu postavljaju pitanja, ali i da komentarišu njegov iskaz, tj. da daju eventualno primedbe na njega - objašnjava naš sagovornik. Kako navodi, s obzirom na to da je već osuđen, neće morati da bude dovođen na svako suđenje, kada ona budu počela.

Kurir.rs/ Ekipa Kurira