IMAMO MANČESTER NA RASPOLAGANJU! KONTROLIŠEM I NAŠU I BOSANSKU CARINU: Šok prepiska policajaca kavčana sa MISTERIOZNIM Totom

Policajci iz Crne Gore Ljubo Milović i Petar Lazović, prema saznanjima Europola, su pripadnici "kavačkog klana", o čemu su još ranije obavestiti crnogorsko Specijalno državno tužilaštvo.

Europol je, između ostalog, "provalio" njihovu čet grupu u kojoj dogovaraju kriminalne aktivnosti.

Libertas je došao u posed prepiske u toj čet grupi gde Lazović, Milović, ali i izvesni Tot dogovaraju krijumčarenje cigareta.

Razgovor otvara Lazović i u grupu uvodi Tota.

Lazović: Brate slušaj napraviću grupu sa jednim drugom to mi je kao brat da vidimo oko jedne kombinacije možemo li je zajedno realizovati oko cigara Pod maskom, pred njim možeš kao samnom... Ali ovo naše što radimo to se ne pominje to je firmini i to opet brzo stati.

Lazović: Toti oficir je moj brat

Tot: Ok

Lazović: Oficire već sam ti rekao toti je naš drug sa njim možemo sve da se dog...

Lazović: Kad vidiš piši o planu

foto: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija

Tad se u razgovor uključuje i Milović.

Milović: Pozdrav, da odradim trening i pišem

Posle izvesnog vremena u prepisku se uključuje Milović.

Milović: Pozdrav momci. Ako nije kasno

Tot: Nikad nije kasno.

Milović: Toti junior mi je rekao za tebe, kaže da imaš razne mogućnosti u bosnu kad su cigarete u pitanju, pa da vidimo dal možemo nešto uklopiti, da razmenimo informacije

Tot: Samo ti predloži ja ti odmah mogu reći šta se može a šta ne. Ja sam za posla i da se radi ako se samo može realizovati

Milović: Mi imamo Mančester na raspolaganju i mogli bi pod maskom da ga uvezemo u BiH, da ga provučemo na ilino brdo na crnogorskoj i tvojoj strani. Dal imaš neku firmu iz bosne da naruči belu tehniku ili auto delove. Ja bih imao transportnu firmu i vozača, i imam carinu i našu i bosansku pod kontrolom. Mogli bi od 500-1000 kartona nedeljno da dobacimo do bosne

Tot: To je mnogo zajebano kod nas jer kontrolu vrše ovi iz uprave za indirektno oporezivanje oni pregledaju robu na terminalu ako je išta sumnjivo

Milović: Kako će pregledati robu ako istovarimo cigare pre, ako je dobra firma onda neće

Milović: Znači brdo nam ne gine:))

U nastavku prepiske dolaze do zaključka da će Tot da se pobrine za nekog ko će na terminalu da "zažmuri", samo nije siguran koliko će da traži za tu uslugu.

Milović: Ti završi terminal, mi ćemo završiti CG izlaz iz luke.

U nastavku njih trojica razgovaraju o ceni i kada i gde bi mogli da se sastanu.

(Kurir.rs/Libertas)