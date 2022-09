NASTAVLJENO SUĐENJE ZA UBISTVO MMA BORCA UROŠA STEFANOVIĆA: Boćin brat od tetke tvrdi da neko preti svedocima

Protiv prvooptuženog Dalibora Bogdanovića Boće (45) i drugooptuženog Daniela Janjoša (42), koji se terete za krivično delo teško ubistvo MMA borca Uroša Stefanovića (27) i ranjavanja Gorana Kovačevića Goranca (47), nastavljen je glavni pretres u novosadskom Višem sudu, saslušanjem oštećenog Gorana Kovačević i svedoka.

Na samom suđenju bilo je dosta burno, pogotovo od strane jednog od branilaca Dalibora Bogdanovića, inače njegovog brata od tetke Srđana Lješkovića iz Crne Gore. On je, iako je predsedavajući sudija Vidoje Mitrić, pozvao oštećenog da da izjavu, bukvalno prekinuo sudiju sa predlogom da imaju "iznenadnog svedoka", koji je u blizini suda, a koji inače radi u Nemačkoj, ali je tog kobnog dana baš bio u kafani u kojoj Bogdanović tvrdi da je bio, i da je zapamtio da ga je video, iako se ne znaju.

- Molim da ga ispitate danas, s obzirom da su vlasnik kafane i njegov otac, koji su predloženi od strane odbrane, dobili preteći SMS od NN lica - rekao je Lješković.

Svedok Nemanja Jović, na samom početku davanja izjave rekao da zbog straha ne može da svedoči.

- Moj otac nije ni došao da svedoči iz straha, a ja sam došao da vas ispoštujem i da me ne kaznite. Nije mi jasno zašto je Boća predložio samo nas dvojicu, a ne i druge, kada je bila puna kafana. Da li je to veče Bogdanović bio u našem lokalu, ne smem da kažem iz straha - rekao je svedok.

Na pitanje tuzioca koje je sadržine sms i da li je prijavio, Nemanja je rekao da u poruci stoji "da se ne pojavim danas uopšte i da će moja Verka ostati željna mene".

- Prijavio sam u Osnovnom javnom tužilaštvu i posle nekom inspektoru - rekao je svedok, da bi nakon pauze tužilac u ovom slučaju obavestila sudiju da je usmeno proverila i da nema za sada prijave, ali da sudija pismeno zatraži da li je pretnja prijavljena.

Na konstataciju tužilaštva, da te navodne pretnje, mogu biti upućene sa obe strane, advokat Lješković je burno reagovao da njih tužilaštvo optužuje.

Oštećeni Goran Kovačić izjavio je da ostaje pri onome što je rekao u policiji i u tužilaštvu.

- Ne pridružujem se krivičnom gonjenju, to je na sudu. Ne znam koji bi motiv imao da pokuša da me ubije. Nije mi jasno zašto je Bogdanović spominjao da je pokojna Teodora Kaćanski ubijena zbog mene. To nije tačno. A to je on rekao da bi ostavio ružnu sliku protiv mene kod njenih roditelja i u javnost - rekao je Kovačević.

