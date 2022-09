KRVAVI TRAG: "Škaljarci" ubijani širom Evrope VUKOTIĆEVI NAJBLIŽI SARADNICI LIKVIDIRANI U ATINI NA KRFU, PAGU I BUDVI

Jovan Vukotić, koji je ubijen u Istanbulu, važio je za neprikosnovenog vođu škaljarskog klana, tvrde upoznati s prilikama. Operativni podaci navodno ukazuju da je posle likvidacije Igora Dedovića u januaru 2020. u Atini, Vukotić preuzeo potpuno rukovođenje ovom kriminalnom grupom, koja je od 2014. u krvavom ratu sa suprotstavljenim kavačkim klanom.

Serija ubistava visokopozicioniranih "škaljaraca" počela je upravo likvidacijom u Atini. Osim Dedovića, tada je ubijen i Stevan Stamatović. Nekoliko meseci kasnije, na grčkom ostrvu Krf u klasičnoj sačekuši ubijeni su Alan Kožar i Damir Hadžić, takođe viđeniji "škaljarci".

foto: printscreen Proto thema, Printscreen Star.gr, Privatna Arhiva

Najjači udarac

- Posle ubistva Dedovića, kuma Jovana Vukotića, navodno je došlo do pregrupisavanja. To je, do ubistva koje se u četvrtak dogodilo u Istanbulu, bio najjači udarac zadat "škaljarcima". Neko vreme, naročito posle hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koja je blisko sarađivala s "kavčanima", došlo je do zatišja i kriminalnih obračuna gotovo da nije bilo - podseća sagovornik Kurira.

foto: Kurir

Međutim, tokom leta ubijena su dva navodno bliska Vukotićeva saradnika, jer ubice nisu mogle da dođu do njega i njegovog brata Igora.

Prvo je u junu ispred zidina Starog grada u Budvi napadač pucao u Milića Minju Šakovića, dok je sedeo s prijateljima i večerao.

foto: Privatna Arhiva, BETA Zvonko Kučelin

- Iako je i Šaković, kao i Vukotić, važio za osobu koja je stalno na oprezu, mala nepažnja koštala ga je života. Opušteno je sedeo s prijateljima kada mu je prišao napadač i ispalio hice u njega - podseća sagovornik Kurira.

Za njegovo ubistvo osumnjičen je Luka P. iz Beograda. Pomagač u likvidaciji Minje Šakovića, Duško T., nedavno je uhapšen na hrvatskom ostrvu Pag i to zbog likvidacije drugog Vukotićevog bliskog saradnika, Gorana Vlaovića Gora.

- Iako se Vlaović nije često pominjao u medijima, navodno je važio za istaknutog "škaljarca". Kao i ostali, i on se navodno slabo kretao, osim što je tokom leta odlazio na Pag jer njegova devojka, srpska manekenka Dragana Banić voli to letovalište - podseća naš sagovornik.

foto: Printscreen, Printskrin/Instagram

Ubijen pred devojkom

I Vlaović je, kao i Vukotić, ubijen naočigled svoje devojke. - Ubistvo Jovana Vukotića ne znači kraj škaljarskog klana, teško je da će on sada nestati. Mogu se očekivati nove likvidacije, a komandovanje grupom verovatno će preuzeti Vukotićev brat Igor, za kog se godinama ne zna gde se nalazi - dodaje izvor Kurira.

Igor Vukotić nalazi se na poternici crnogorskog pravosuđa i osumnjičen je za planiranje likvidacija. U ratu dva zavađena klana, koji su nekada bili jedinstven škaljarski klan, do sada je ubijeno preko 50 osoba, među kojima je bilo i slučajnih žrtava.

Kurir.rs