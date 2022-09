VLADA PANIKA U MAFIJAŠKIM KRUGOVIMA! Spasić izneo ekskluzivne informacije nakon ubistva Vukotića, LICITIRA SE KO JE SLEDEĆI MRTAV

Urednik Kurira Mladen Radulović i bivši kontraobaveštajac Božidar Spasić komentarisali su ubistvo vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića.

- Za Jovana Vukotića se čulo pre pet, šest godina kada se rasplamsao krvavi rat dva kotorska klana zbog droge koja je nestala u Valensiji. Prva žrtva tog rata bila je na Novom Beogradu kada je likvidiran Goran Radoman. Vukotić je od početka bio na čelu škaljaraca, iako je on to negirao konstantno. Svih ovih godina je bio i na meti kavačkog klana, pa su ga čak zvali i čovek sa devet života i čovek mačka jer je sve atentate izbegavao - kaže Mladen Radulović.

Prema pisanju medija u Turskoj, atentat je izveden dok je Vukotić bio za volanom tokom vožnje.

- Istanbul je 15 puta veći od Beograda, tu nije ni moguće posumnjati da vas neko prati. Ubica je iskoristio priliku kada je stao na semaforu. Potresna je informacije da su sa njim bile njegova ćerkica od dve godine i njegova žena. To pokazuje koliko je ovaj mafijaški rat brutalan - kaže Radulović.

Božidar Spasić naveo je da vlada ogromna panika u mafijaškim krugovima.

- Podaci koje možete dobiti iz pozemlja govore da je počeo konačni obračun među mafijašima. Mi ovo možemo tumačiti i kao potpuno uništenje jednog klana ili kao osvetu. Ubice su odlično poznavale kraj. Došao sam do informacija da je stanje unutar mafijaških grupa katastrofalno. Svi su se razbežali, čak su promenili i zemlje, jer se sada samo licitira ko je sledeći. Čak se priča i da je u Španiji pojačana bezbednost oko Luke Bojovića. Kruže glasine da je ovo nastavak velikog sukoba, nema klanova u svetu koji se međusobno ubijaju, ali se na Balkanu ovo niko nije dogodilo. Treba očekivati nastavak ovih sukoba - kaže Boža Spasić u "Usijanju" na Kurir televiziji.

Trgovina drogom ne sme da trpi, složili su se gosti "Usijanja."

- Vukotić je mislio da je siguran u Istanbulu. Verovatno je mislio da je tu siguran i čini se da se suviše opustio - kaže Radulović.

- Sa njim nije išao nijedan telohranitelj. Možda je pukla neka veza i unutar njegovih krugova. To će istraga već pokazati - kaže Boža Spasić.

Policija ponekada sa nekom pasivom gleda na mafijaške obračune, istakao je Spasić i dodao da policija uglavnom sve zna, ali da mora da postoji politička volja da se ta mafija i rasturi.

- Tokom poslednja dva meseca ubajni su samo škaljarci. Vrlo je moguće da je preko komunikacije sa svojim ljudima likvidiran i Vukotić, koji je morao da ima telefon i vrlo je moguće da je bio u kontaktu sa svojim ljudima. Nije isključeno da su tajne slube prodale informacije o Vukotiću suprotnom klanu. Ubistvo je počinio veoma profesionalni ubica, a informacije o njemu dobiće pe svega mafijaške strukture, koje su se pokazale mnogo bolje obaveštene od same policije - rekao je Radulović.

Šta znači kada se klanu "odseče glava"

- Treba da se očekuju obračuni na teritoriji celog Balkana. Njima posao sa drogom funkcioniše i sa njima i bez njih, a glavni bosovi služe da pruže zaštitu svojim ljudima. U srpskim zatvorima imate sada sto mafijoza, i na srpskim ulicama već vlada mir, jer su mafijaške glave u zatvorima. Jedini je strah da se opet ti obračuni ne prebace u Srbiju, bez obzira na to što se kod sve to drži pod kontrolom. Ovakav rat se jedino vodio u Italiji, a na kraju takvog rata su se ubijale i čitave porodice. Ubistvo jednog mafijaša rađa novog bosa i novog gazdu - kaže Spasić i dodaje:

- Oni će se prvo pobiti među sobom, jer najveći procenat uzima glava. Tu je najveći novac. Do sada je potrošeno milijardu i po evra samo na sukobe unutar mafije. Niko ne može da shvati kolika je to količina novca. Nikada se ne određuje ko će biti taj sledeći don, jer postoji opasnost da on bude ubijen pre nego što dođe na čelo - kaže Spasić.

- Nema sumnje da će sukob biti veoma krvav i ne može se reći da je ovo kraj mafijaškog obračuna. Imamo poruku i kuma Jovice Vukotića, za koga je vrlo moguće da će organizovati grupu za osvetu. Prisetimo se i kako je Radoje Zvicer jedva izvukao živu glavu u Kijevu pre tri godine. Veoma je sličan način lociranja samih meta, a to je preko supruga - kaže Radulović.

Ima hiljade mogućnosti da zatvorenici komuniciraju sa spoljnim svetom.

- To je ili usmena poruka ili neka sitnica koja ne može biti evidentirana. To ide preko čuvara, advokata i preko porodice. To mogu biti i signali. Njima su dostupna i sredstva informisanja, oni mogu da prate medije. Čak i za govornicom tokom suđenja, prilikom svog izlaganja, šalju posebne poruke. Po svoj prilici, iz svog iskustva samo mogu da kažem - neka se prirpemi sledeći - zaključio je Boža Spasić.

