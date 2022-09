OD ESTRADNOG UMETNIKA IZ KG PREVAROM UZELA POLA MILIONA! Obećala mu pare od zakopanog blaga, a prvo da se "očiste" od prokletstva

D. Nj. iz Lebana uhapšena je 8. septembra u mestu Špiljani kod Tutina, na graničnom prelazu između Srbije i Crne Gore zbog sumnje da je prošle godine na prevaru od V. D, estradnog umetnika iz Kragujevca, uzela više od pola miliona dinara.

Policija je reagovala nakon što je V. D. posredstvom advokatske kancelarije Andrije M. Magdelinića iz Beograda, protiv nje podneo krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

- Brzom reakcijom policijskih službenika kojima je rukovodio kriminalistički inspektor Jovan Timotijević, osumnjičena se našla iza rešetaka. Određeno joj je zadržavanje do 48 sati, a nakon saslušanja pred tužilaštvom i na osnovu njihovog predloga, sud će odlučiti da li će joj odrediti pritvor do 30 dana - saopštio je advokat Magdelinić.

U krivičnoj prijavi koju je Magdelinić podneo protiv D. Nj, navodi se da je osumnjičena više od godinu dana držala u zabludi oštećenog V. D. zbog čega je on pretrpeo ozbiljnu materijalnu štetu.

- D. Nj. je početkom marta 2021. godine preko svog Fejsbuk naloga poslala zahtev za prijateljstvo V. D. predstavljajući se kao profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Nišu. Oni su tada počeli da komuniciraju delom preko društvene mreže, ali i preko telefona. Tokom tih razgovora napomenula je da se njen otac bavi pronalaženjem zakopanog zlata, da je uspešan u tome te da poseduje profesionalnu opremu, odnosno metal detektor. Da bi bila ubedljivija, poslala mu je i fotografije zlatnih predmeta iz turskog doba, koje je njen otac navodno pronašao. Jednom prilikom mu je kazala da je njen otac metal detektorom pretraživao njihovu kuću, te da je ustanovio da u spavaćoj sobi dobija jak signal. Oštećenom je obećala, da će ga častiti ako tamo bude zlata. On je odbio njenu ponudu ističući da mu novac ne treba, ali je D. Nj. insistirala na poklonu ističući da ako njen otac iskopa zlata u vrednosti od 100.000 evra, za nju je sitnica da mu pokloni 2.000.

Ilustracija foto: Shutterstock

Maja prošle godine, osumnjičena je V. D. kazala da je njen otac zaista našao zlato, ali da to mora da ostane tajna. Objasnila mu je da tako pronađeno zlato nosi sa sobom prokletstvo zbog čega je navodno stupila u kontakt sa hodžom iz Bara, kako bi sa njega skinuo čini. Da bi bila uverljivija, skrinšotovala je navodne prepiske sa hodžom. Oštećenom je još kazala da je njen otac iskopao 1.000 kilograma zlata, pa da je hodža kazao da se ono mora prodati, a novac podeliti sa bliskom osobom, te da ona želi da to bude oštećeni. Zatim ga je obavestila da je prodala zlato za 50 miliona evra i da će mu dati polovinu.

Oštećeni je to odbijao, ali je D. Nj. bila uporna ističući da je to jedini način da se ona očisti od prokletstva te da bi joj na taj način učinio uslugu. Posle duže prepiske, oštećeni pada u zamku i prihvata poklon, ali onda D. Nj. traži od V. D. novčani prilog crkvi i džamiji da bi se navodno eliminisale čini sa njih oboje. On odlučuje da je posluša, pa na njen račun 26. jula 2021. godine uplaćuje 172.000 dinara, a 4. avgusta još 118.000 dinara.

Međutim, ona ponovo poziva oštećenog navodeći da uklanjanje čini nije uspelo, te da hodža traži još 30.000 evra kako bi postupak ponovio. Kada joj je oštećeni saopštio da više nema para, ubeđuje ga da nađe šestoricu partnera koji bi uplatili po 5.000 evra.

Ilustracija foto: Profimedia

V. D. to odbija, ali ona insistira, navodi da je našla novog hodžu koji traži 'samo' 20.000 evra. Kako on i dalje tvrdi da nema para, D. Nj. smanjuje traženi iznos na 2.000 evra , jer je navodno hodža pristao da ritual obavi za toliki iznos.

Uspeva da oštećenog ubedi da uzme kredit, pa joj 9. februara 2022. godine uplaćuje još 236.000 dinara. Nakon toga, ona počinje da ga izbegava, pa oštećeni shvata da je prevaren. Kada joj je zapretio da će je tužiti, vraća mu 117.000 dinara, dok ostatak novca zadržava - navedeno je u krivičnoj prijavi koju je potpisao Magdelinić.

Komentarišući ovaj slučaj, advokat tvrdi da poseduje neoborive dokaze protiv D. Nj.

- Dokazi su novčane uplatnice na račun osumnjičene, fotografije koje je slala mom klijentu, te poruke sa mobilnog telefona. Za ovo krivično delo propisana je novčana do kazne zatvora od osam godina. Nadam se da će ona biti adekvatno kažnjena za prevaru čija je žrtva moj klijent – kaže Magdelinić.

Upozorava da su prevare uz krađe, jedna od najčešćih vrsta krivičnih dela u Srbiji.

- Prestupnici se odlučuju na taj korak kako bi na lak način došli do novca u nadi da će proći nekažnjeno. Međutim, zahvaljujući policiji i pravosudnim organima, većina njih bude sankcionisana – zaključio je Magdelinić.

(Kurir.rs/Telegraf)