JA SAM VAS NAPRAVIO, JA ĆU I DA VAS UNIŠTIM: Slobodan Kašćelan nakon raspada klana zapretio škaljarcima RAT BEZ MILOSTI

Ovo je čuvena rečenica koju je 2014, nakon što je nestalo 200 kilograma kokaina u Valensiji, navodno izgovorio Slobodan Kašćelan pripadnicima do tada jedinstvenog kotorskog klana. Dva tabora - škaljarski i kavački, od tada ratuju do istrebljenja

Ja sam vas napravio, ja ću i da vas uništim!

Ovo je čuvena rečenica koju je 2014. navodno izgovorio Slobodan Kašćelan, nakon što je nestalo 200 kilograma kokaina u jednom stanu u Valensiji, okupljenim pripadnicima do tada jedinstvenog kotorskog kriminalnog klana. Nekadašnji prijatelji izabrali su strane i podelili se u dva tabora - škaljarski i kavački, i od tada ratuju do istrebljenja.

foto: Kurir

S jedne strane ostali su Kašćelan, Radoje Zvicer i Igor Božović, dok su vođstvo nad drugom grupom, prema policijskim evidencijama, preuzeli braća Jovan i Igor Vukotić i pokojni Igor Dedović.

Naslednici

Nakon što je u četvrtak oko 20 sati u elitnom delu Istanbula likvidiran Jovan Vukotić (42) i to pred trudnom suprugom Mašom i ćerkom, nameće se teorija da su se obistinile Kašćelanove pretnje. Pored velikih gubitaka koje je pretrpeo Vukotićev klan, a ponajviše 2020, kada su ostali bez četri istaknuta člana, ni on nije mirovao, već je uzvraćao istom merom - oko za oko, zub za zub. Te godine u januaru brutalno su ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović pred suprugama i decom u restoranu u Atini, a već u julu sa 29 hitaca izrešetani su Alan Kožar i Damir Hadžić na grčkom Krfu.

foto: Printscreen, Ilustracija

Iako Vukotić još uvek nije ni sahranjen, u podzemlju se već šuška ko bi mogao da preuzme kormilo škaljarskog klana, ali i ko je na njihovoj listi za odstrel, jer treba osvetiti i proliti krv za ubijenog vođu. Bilo kako bilo, rat se i dalje nastavlja.

jovan vukotić, navodni vođa škaljarskog klana foto: Prinstcreen

- Vukotić je, prema dosadašnjim informacijama, ušao u Tursku pod lažnim identitetom, ali još uvek nije otkriveno čiji pasoš je posedovao vođa "škaljaraca" u trenutku ubistva. Takođe, ne zna se ni koliko dugo je boravio u ovoj zemlji, ali, po svemu sudeći, Vukotić se osećao bezbedno u Turskoj, jer je i 2018. uhapšen u toj zemlji - kaže sagovornik i dodaje da je Vukotić tada imao makedonski pasoš na ime Georgi Andonov.

Konačni obračun

Vođa kotorskog klana je nekoliko puta bio na meti "kavčana", ali ovaj put su egzekutori bili precizni.

- Protiv odbeglog Zvicera, ali i nekolicine "kavčana" podignuta je optužnica zbog planiranja Vukotićeve likvidacije dok je posle izručenja iz Srbije 2020. boravio u zatvoru Spuž. Kako se navodi, pripremali su snajper, ali i bombu koju bi nosio dron. Prethodno, kako se sumnja, na meti "kavčana" bio je i kada su navodno nameravali da ga otruju cijanidom u pritvoru Centralnog zatvora, iako je taj postupak na kraju obustavljen - navodi sagovornik.

vukotić bio meta i u spuškom zatvoru foto: Printscreen, Instagram

Da vlada panika u mafijaškim krugovima nakon ubistva u Istanbulu, objasnio je i bivši pripadnik DB Božidar Spasić, gostujući u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji.

- Podaci koje možete dobiti iz podzemlja govore da je počeo konačni obračun među mafijašima. Mi ovo možemo tumačiti i kao potpuno uništenje jednog klana ili kao osvetu. Ubice su odlično poznavale kraj. Došao sam do informacija da je stanje unutar mafijaških grupa katastrofalno. Svi su se razbežali, čak su promenili i zemlje, jer se sada samo licitira ko je sledeći - navodi Spasić:

- Treba očekivati nastavak ovih sukoba.

foto: Nacionalna policija Ukrajine, Printscreen, Ana Paunković, Profimedia, Marina Lopičić, detective-info.com.ua, Privatna Arhiva, Ilustracija

Odsečena glava

Spasić je pojasnio i šta znači kada je klanu "odsečena glava".

- Treba da se očekuju obračuni na teritoriji celog Balkana. Njima posao sa drogom funkcioniše i sa njima i bez njih, a glavni bosovi služe da pruže zaštitu svojim ljudima. U srpskim zatvorima imate sada sto mafioza, i na srpskim ulicama već vlada mir, jer su mafijaške glave u zatvorima. Ovakav rat se jedino vodio u Italiji, a na kraju takvog rata su se ubijale i čitave porodice. Ubistvo jednog mafijaša rađa novog bosa i novog gazdu - kaže Spasić:

- Oni će se prvo pobiti među sobom, jer najveći procenat uzima glava. Tu je najveći novac. Do sada je potrošeno milijardu i po evra samo na sukobe unutar mafije. Niko ne može da shvati kolika je to količina novca. Nikada se ne određuje ko će biti taj sledeći don, jer postoji opasnost da on bude ubijen pre nego što dođe na čelo.

Vođe vole luksuz Atentati u elitnom kvartovima Egzekutori su Jovana Vukotića pratili određeno vreme i u realizaciju plana su krenuli kada su razradili plan likvidacije. Ono što povezuje nekadašnje prijatelje iz kotorskog klana jeste to što vole luksuz, pa ih egzekutori lakše nađu. - Vukotić je, nakon što je pobegao iz Crne Gore, verovatno odmah otišao u Tursku s porodicom i živeo je u elitnom delu Istanbula. Taj kvart navodno ima obezbeđenje, a Vukotić je imao i svoje ljude koji su ga čuvali - kaže naš sagovornik i nastavlja: - Cena stana u tom delu grada je velika, ali je Vukotić želeo da bude što sigurniji i da na neki način sačuva glavu od kavačkih atentatora koji su mu disali za vratom. Sagovornik kaže da vođa "škaljaraca" i pored "kineskog zida" koji je digao oko sebe nije uspeo da izbegne metak, isto kao i Zvicer u maju 2020. zvicer upucan u elitnom delu kijeva foto: detective-info.com.ua, Printscreenž - Zvicer se tada s porodicom sklonio u Kijev i živeo je, takođe, u elitnom delu, gde je bezbednost bila skoro zagarantovana, ali su ga "škaljarci" ipak pronašli. Tada je primio pet metaka ispred zgrade dok je džogirao, ali ga je sigurne smrti spasla supruga Tamara Zvicer, koja je otvorila vatru na napadače - kaže sagovornik.

Misteriozna umrlica Krv nije voda, brat je bratu odan Nakon što je Jovan Vukotić, vođa škaljarskog klana, brutalno likvidiran u četvrtak pred trudnom suprugom i detetom u Istanbulu, njegovi prijatelji i porodica se opraštaju od njega, pa se tako u dnevnim novinama pojavila još jedna čitulja s misterioznom porukom. foto: Kurir, Printscreen Instagram - Krv nije voda, brate, brat je bratu uvek odan! - stoji u poslednjem pozdravu Vukotiću u jednim dnevnim novinama, a čitulju potpisuje AD Rožaje. Inače, dan nakon ubistva osvanula je umrlica putem koje se oglasio Balša Đuranović, kum ubijenog navodnog vođe škaljarskog klana. - Kume moj, ostalo je milion pitanja i milion nedorečenih stvari da kažemo jedno drugom. Jedino mogu da ti obećam, a to je da ću čuvati Mašu i Lenu. A Igora ću nastaviti da savetujem kao što sam i tebe kroz celi život - u potpisu Balša.

KRVAVA SERIJA UBIJENI ŠKALJARCI - Goran Radoman (37) izrešetan u podzemnoj garaži 15. februara 2015. na Novom Beogradu goran radoman ubijen u ovoj garaži foto: Privatna Arhiva, Dragana Udovičić, Printscreen TV Pink - Božidar Cicmil (32) likvidiran 19. oktobra 2015 u Mostaru, dovođen u vezu sa ubistvom člana barskog klana Armina Muše Osmanagića - Goran Dučić (40), šef obezbeđenja Jovana Vukotića, pronađen kod mosta 16. juna 2016. u Novom Sadu - Ivan Lopičić ubijen u ulazu u zgradu 26. juna 2016. u kotorskom naselju Sveti Vrači - Goran Biskupović (28) i Miloš Bošnjak (25) ubijeni 6. septembra 2016, kada je napadač aktivirao eksplozivnu napravu ispod auta - Dalibor Đurić (35), visokopozicionirani član škaljarskog klana, hicem iz snajpera likvidiran 22. septembra 2016. u spuškom zatvoru dalibor đurić foto: Privatna Arhiva - Radomir Đuričković (41) likvidiran 10. oktobra 2016. na Cetinju - Boško Božović (24) i Milan Peković (22) stradali 1. avgusta 2017. pripremajući eksplozivnu napravu - Petar Damjanović (37) ubijen pa zakopan, pronađen 14. oktobra 2017. u okolini Cetinja - Dražen Čađenović (31), blizak Alanu Kožaru, nastradao 29. marta 2018. u Podgorici, ispod njegovog auta postavljen eksploziv - Miodrag Kruščić (49) ubijen 21. maja 2018. u Podgorici, uhapšena višečlana kriminalna grupa - Vasa Delibašić (45), blizak Alanu Kožaru, ubijen 29. juna 2018. u Baru - Zijad Nurković (24), kum Alana Kožara, ubijen 19. aprila 2019. pred detetom i trudnom suprugom u Malagi zijad nurković foto: Facebook - Veselin Vesko Vukotić (69), otac Igora i Jovana Vukotića, ubijen ispred kuće 20. aprila 2019. u Kotoru vesko vukotić foto: Marina Lopičić - Darko Mijović i Nikola Jovanović izrešetani na spavanju 13. maja 2019. u Berlinu - Bogdan Milić (37) ubijen 11. juna 2019. na Cetinju, povezivan sa "škaljarcima", ali to zvanično nije dokazano - Igor Dedović (43) i Stevan Stamatović (43) ubijeni 19. januara u restoranu naočigled dece i supruga u Atini igor dedović i stevan stamatović foto: Privatna Arhiva - Đorđije Božović (30) nastradao 3. marta od bombe koju je prevozio sa Aleksandrom Kekovićem (30) u Podgorici - Miloš Peruničić (41), blizak Kožaru, ubijen nasred ulice 2. juna dok je snimao govornu poruku na telefon u Marbelji miloše peruničić foto: Printscreen - Alan Kožar (43) i Damir Hadžić (45) ubijeni dok su se vraćali sa plaže 23. jula sa 29 hitaca na grčkom ostrvu Krf alan kožar i damir hadžić foto: MUP RS - Jasminko Šaković (37) seo u automobil i dignut u vazduh 17. januara 2022. u Podgorici - Milić Minja Šaković (35) ubijen 17. juna u centru Budve dok je večerao sa prijateljima milić minja šahović foto: Umrli.me, Printscreen/Pink - Goran Vlaović (38) brutalno je ubijen 25. avgusta nasred ulice na hrvatskom Pagu - Jovan Vukotić (42) ubijen pred trudnom suprugom i ćerkom u Istanbulu

foto: Kurir

NE PROPUSTITE DANAS DVA POKLONA UZ KURIR – IKONA USEKOVANJE GLAVE SVETOG JOVANA KRSTITELJA plus NOVO IZDANJE MAGAZINA LENA

foto: Promo

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju praznik posvećen Usekovanju glave Svetog Jovana Krstitelja. Dnevne novine Kurir poklanjaju ikonu sa zlatotiskom i molitvom.

Sveti Jovan se praznuje više puta u godini: 7. jula - Ivanjdan - rođenje Svetog Jovana, 11. septembra - Usekovanje glave, i 6. oktobra, kada se obeležava svetiteljevo začeće.

Sveti Jovan Krstitelj rođen je šest meseci pre Hrista (7. jula) i zato je nazvan Preteča, jer je ljude pripremao za dolazak Spasitelja.

Sveti Jovan je primer čvrste i nepokolebljive vere, poštenja, odvažnosti i istinoljubivosti. To je i bio uzrok njegovog stradanja, jer je javno govorio o nemoralu i bludu cara Iroda, koji je živeo u grehu sa svojom snahom Irodijadom, majkom Salome.

Dan Usekovanja vernici provode u molitvi, uzdržavanju i strogom postu. Ne jede se i ne pije ništa što je crveno, jer boja simbolizuje nevino prolivenu svetiteljevu krv.

Toga dana vernici ne slave i ne vesele se, a po mogućstvu, u ruke ne uzimaju nož, u znak sećanja na stradanje Jovanovo.

Usekovanje se u hrišćanskom svetu obeležava i kao dan kada je osvećena crkva koju su na grobu Svetog Jovana Krstitelja podigli car Konstantin i carica Jelena.

U novom broju magazina Lena pronaći ćete mnoge zanimljive teme:

KOŽA I KOSA OBOŽAVAJU KOLAGEN Najzastupljeniji protein u telu

ODAGNAJTE PROBLEME Pronađite jedan sat samo za sebe

PRVA POMOĆ KOD GUŠENJA HRANOM Reagujte odmah!

ODLIČNI RECEPTI Ekonomično, a prekrasno

Goran Stojićević Karamela u intervjuu za Lenu: Više nemaš s kim ni kafu da popiješ

(Kurir.rs - Ekipa Kurira)