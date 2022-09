ČUPALA ME ZA KOSU, UDARALA IZ SVE SNAGE, POTPUNO VAN SEBE: Prve slike medicinske sestre iz Niša koju je napala tinejdžerka (16)

NIŠ - Medicinsku sestru J.P.N. (37) iz ambulante u Mašinskoj industriji u Nišu, napala je šesnaestogodišnja narkomanka 8. septembra oko 6 sati ujutru.

Strašne scene su se dogodile u Ulici Milojka Lešjanina dok je ova medicinska sestra išla na posao. Motiv za ovakav brutalan napad je pljačka jer je devojčica počela da krizira pa je pokušavala od J.P.N. da otme nešto novca koji je imala u novčaniku.

foto: Privatna Arhiva

- Daj pare brzo, daj pare, ubiću te - vikala je krupna devojka koju nisam mogla tako lako da savladam. Čupala me je za kosu, udarala iz sve snage, potpuno je bila van sebe. Sa njom je bilo neko malo dete i to je nije sprečilo da me udara, obori na zemlju, a onda šutira - priča ova Nišlijka.

J.P.N. je pre napada primetila ovu devojku kako šutira autobus i kako se nekontrolisano ponaša, ali nije ni slutila šta će je snaći.

Ona kaže da je onda prihvatila da ovoj devojci da novac. Ona bi to inače učinila, samo da se spase, ali nije od udaraca uspela to da joj kaže.

foto: Privatna Arhiva

- Srećom, prolazio je čovek u kolima i ja sam dovikivala za pomoć. Stao je, nekako nas odvojio i ubacio u kola. Maloletkinja koja je bila skroz razularena nije prestaljala da mi preti i pokušava da me udari. Odvezao me je do stanice Palilula i oni su ubrzo našli ovu devojku koja je i po ulici nastavila da šutira sve što pronađe. Tada su mi rekli da je poznata po korišćenju narkotika. kada su je doveli počela je da nasrće na policajce mada više nije bila tako goropadna - priča J.P.N. Maloletknja je privedena tužiocu za maloletnike.

foto: Privatna Arhiva

Ona je dadobila povrede i modrice po celom telu, a vidljive su masnice na licu, rukama i nogama.

Kurir.rs/M.S.