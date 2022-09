LEGIJA JE SPREČIO MOJU LIKVIDACIJU! Bivši šef Poskoka Milanović: Rekao je samo JEDNU REČENICU U ŠILEROVOJ, preko toga neću preći

Ljuba Milanović, idejni tvorac čuvene policijske jedinice Poskok i njen operativni šef, u ispovesti na Kurir TV govorio je o svom odnosu s Miloradom Ulemekom Legijom.

Milanović je u razgovoru sa urednicom i voditeljkom emisije Crna Hronika Jelenom Pejović, između ostalog, otkrio šta se sve događalo u sedištu zloglasnog Zemunskog klana u vili u Šilerovoj.

- Milorad Ulemek Legija je izuzetno kompleksna ličnost i ako bismo ga raščlanili ne bismo mogli da kažemo ni da je dobar ni da je loš. U nekim situacijama je bio izuzetno dobar i koristan, neke stvari su posle izmakle kontroli, ali ne bih o tome - započeo je Milanović sećanje na poznanstvo s Legijom.

Na pitanje Jelene Pejović da opiše Legiju, Milanović nije mogao da da jednostavan odgovor.

- Legija je bio profesionalac, rodoljub, koji je iskorišćen od države i službe. Desilo se to što se desilo, ali ja uvek imam respekt prema tim ljudima, bez obzira na to da li smo na istoj strani ili smo protivnici. Isto tako imam respekt i prema ljudima iz stranih službi jer svi oni rizikuju određene stvari. Jedino koga prezirem su ljudi iz policije koji se bave kriminalom krijući se iza znački - smatra Milanović.

Tvorac Poskoka potom je otkrio da Legiji duguje svoj život.

- Ja o Legiji ne bih mogao da kažem ništa loše. Čak mislim da je jednom prilikom, po nekim mojim informacijama, nije dozvolio moju likvidaciju kada je to došlo na dnevni red na sastanku u Šilerovoj. Meni je tada preneta jedna njegova rečenica da on neće da odradi prljav posao za nekog drugog. Rekao je za mene da sam to što jesam, da nisam ni euro uzeo od bilo koga. Ja preko takvih stvari ne mogu da pređem - dodao je Milanović.

Na kraju razgovora prisetio se i dana kad je Legija uhapšen.

- Ja ga jesam kasnije procesuirao, ali uzajamno poštovanje je ostalo. Kada sam ga hapsio, rekao sam mu da ga ne hapsim ja već on sam sebe zbog dela koje je uradio - zaključio je Milanović.

