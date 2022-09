POČELO SUĐENJE ZA UBISTVO BLEKIJA: Ubio ga zbog 390 dinara, dok je ležao polumrtav urinirao po njemu! EVO KAKO SE UBICA BRANIO!

U novosadskom Višem sudu počelo je suđenje osumnjičenom Žarku Riđičkiom (21) za krivično delo teško ubistvo na svirep način nad uliičnim sviračem Kristijanom Kostićem zvanog Bleki (61) iz Novog Sada.

- Ostajem pri onome što sam ranije rekao. Jedino se ne sećam da sam to uradio svesno, jer sam bio pijan i ne sećam se kako stoji u optužnici da sam urinirao po pokojniku - rekao je na početku Riđički.

Žrtva foto: Printscreen

Kako je dalje rekao , nakon izlaska iz kafića pratio je Blekija, od koga je tražio pare.

- On mi je dao 390 dinara, rekao je da samo to navodno ima. Pukao me je bes. Ne zna zašto Počeo sam da ga udaram, sve dok nisam video da mu ide krv iz usta. Tada sam počeo da ga drmam i pretresao sam mu džepove da vidim da li ima još para - hladnokrvno je rekao Žarko.

Suđenje se nastavlja posle pauze.

Kurir.rs / S. S