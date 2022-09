UBICA LAGAO NA SUDU! IZJAVIO DA JE BLEKIJA HTEO DA OŽIVI KAD JE VIDEO KRV IZ USTA Snimak ipak otkriva: Sve vreme ga KRVNIČKI TUKAO

NOVI SAD - U novosadskom Višem sudu počelo je suđenje osumnjičenom Žarku Riđičkom (21) iz Žablja, za krivično delo teško ubistva uličnog svirača Kristijana Kostića zvanog Bleki (61) iz Novog Sada.

Glavni pretres je i završen istog dana, iznoseći završne reči tužioca i advokata oštećene ćerke Blekija i advokata po službenoj dužnosti Riđičkog.

- Celo veče sam pio sam. Ne sećam se što sam iz kafića krenuo prema njemu. Ne sećam se ni što sam mu tražio pare, ali znam da sam mu rekao "ako ne izvadiš pare nokautiraću te. Nisam ga poznavao, samo sam ga primetio u lokalu da je bio sa gitarom, dok sam ja pio. Ali znam da mi je dao 390 dinara, sa kojima sam kupio cigarete. Uzeo sam pare i krenuo da ga udaram, obuzeo me neki bes. Nastavio sam da ga udaram i nisam mogao da se zaustavim. A zašto, ne znam, znam samo da sam agresivan kada popijem. Kada sam mu video krv iz usta, pokušao sam da ga oživim i tada sam mu pregledao džepove da li ima još para. Naišao je neki prolaznik i ja sam ga zamolio da pozove hitnu pomoć. Kada su oni stigli , rekao sam im da čoveku nije dobro i ništa više. Oni su rekli da će sada policija doći, ja sam odmah otišao u stan kod majke. Presvukao sam se i legao da spavam - rekao je Žarko iznoseći svoju odbranu, bez pokazivanja ni malo empatije.

foto: Kurir, Printscreen

Zamenik višeg javnog tužilaštva pitala ga je da li se seća da mu je urinirao po licu, on je rekao da ne, iako se na snimku vidi da jeste.

Na snimku se vidi kako ga prvo udara u glavu, od čega pokojnik pada. On tada nastavlja nogama da ga udara, gazi, šutira... Žarko je rekao da je pokušao da ga oživi, a snimku se vidi da ga on po grudima nogama udara, a ne da ga oživljava. Takođe, osumnjičeni spušta donji deo trenerke i urinira ka pokojniku po licu, dok on leži nepomično.

Ubica... Žarko Riđički foto: Privatna Arhiva

Blekijeva ćerka Glorija Čizmar je rekla da su joj otac i majka bili razvedeni , ali da je ona bila stalno u kontaktu sa ocem, a da je za njegovu strašnu smrt saznala od prijatelja.

Majka osumnjičenog Jasminka Krulj rekla je da se od Žarkov oca razvela pre deset godina, a da je on ostao sa njim da živi.

foto: Kurir/S.S., screenshot youtube

- Psihički ga je maltretirao, kao što je i mene. Počeo je da pije sa 14 godina. Nisam znala da ima probleme sa ocem sve do decembra prošle godine kada je prešao kod mene da živi u Novom Sadu. Odma je počeo da radi i da trenira boks - rekla je Žarkova majka, a na pitanje punomoćnika oštećene, zbog čega nije završio srednju školu, ona je rekla:

- Ne znam. Znam da je krenuo, ali ne znam ni u koju , niti kada je napustio". Nakon izvedenih svih dokaza, iznete su završne reči. Zamenik višeg javnog tužioca tražio je da ga sud proglasi krivim, a s obzirom da je u vreme izvršenja krivičnog dela bio mlađi punoletnik, tri meseca mu je hvalili da napuni punih 21 godinu, te da se ne može po zakonu osuditi od 10 godina do doživotnog zatvora, tužioc je tražio najveću kaznu za mlađe punoletnike, koja je predviđena do 20 godina.

1 / 6 Foto: Privatna Arhiva, S.S.

Predsednik veća Sanja Perić presudu će izreći za nedelju dana. Podsetimo,u jutarnjim satima 9.februara ove godine, u Kosovskoj ulici, dok je hodao ulicom sa gitarom, od koje se nije razdvajao, Kostića je zaustavio Žarko, koji mu je tražio novac. Ubijeni Kristijan krenuo je ulicom, kako se pretpostavlja, da zauzme mesto na kome je stalno svirao. On je svakog jutra muzikom razbuđivao Novosađane koji žure na posao. Novosađani su ubijenog Kostića poznavali kao simpatičnog čoveka koji je obično sedeo u podzemnom prolazu na Bulevaru Mihajla Pupina. Na gitari je najčešće svirao bluz standarde i svojim karakterističnim glasom bio je svima prepoznatljiv.

Kurir.rs / Slađana Stojanović

Bonus video:

05:12 Bleki ispraćen uz Boba Dilana