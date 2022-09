OŠTETIO DRŽAVU ZA VIŠE OD 3 MILIONA DINARA: Evo šta je radio vlasnik autoprevoznika iz Pančeva

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv R.S. zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo poreska utaja.

R.S. je, kako se sumnja, od početka 2017. godine do kraja 2018. kao odgovorno lice-osnivač i direktor privrednog društva za prevoz putnika u kopnenom saobraćaju angažovao radnike sa kojima nije zaključio ugovor o radu niti ih prijavio na obavezno socijalno osiguranje. On je iz ostvarenog dnevnog pazara vršio isplatu zarade, a u vremenskom periodu od 5. oktobra 2017. do 26. decembra 2018. godine i gotovinsku prodaju mesečnih karata za prevoz putnicima, koji prihod od prodaje nije evidentirao kroz poslovne knjige, već je isti zadržao za sebe.

Time je oštetio budžet Republike Srbije u ukupnom iznosu od 3.211.985,22 zbog čega je OJT u Pančevu predložilo da se osudi na kaznu zatvora i novčanu kaznu.

(Kurir.rs)