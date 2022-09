PIPKAO JE IZMEĐU NOGU I VODIO JE U KREVET! IMALA JE SAMO 14 GODINA: Ispovest majke još jedne žrtve manijaka iz škole jahanja

Sledila sam se, nakon toliko godina! Opet proživljavamo pakao, nakon saznanja da je trener jahanja M. Đ. silovao i zlostavljavao još devojčica. Moja ćerka je od svoje 14. godine doživela pipkanje i hvatanje od strane tog idiota.

Ovim rečima počela je ispovest za Kurir majka devojčice (ime i prezime poznato redakciji), koja je prema njenim rečima, imala 14 godina kada je napastvovana od strane uhapšenog učitelja jahanja i kaskadera M. Đ. (68), koji je sada uhapšen.

- Moja ćerka je obožavala jahanje i upisali smo je u školu kod dotičnog M. Đ., koji nam je kasnije uništio život. Bila je uspešna i mi smo je podržavli, a njen otac je često boravio u tom konjičkom klubi, sedeo, jeo i pio s tim istim čovekom i nismo nikad ni pomislili da nešto loše može da se dogodi - kaže za Kurir majka sada već punoletne devojke, nemogavši da zadrži suze.

Nesrećna žena je kroz plač objasnila i kako je saznala za grozotu koju je njeno dete preživelo u konjičkom klubu.

foto: Instagram

- Tu noć nikada neću zaboraviti! Te noći sam saznala da je učitelj dodirivao moje dete i koje gadosti joj je govorio i kako ju je mamio. Dodirivao ju je rukama između nogu, hvatao za zadnjicu i grudi. Vodio je i u krevet koji se nalazi u prostoriji blizu štale - kaže ona i nastavlja:

- Ćerka mi verovatno ne bi ni rekla pakao koji je doživljavala, ali se ona prethodno poverila drugarici koja je insistirala da mi kaže šta joj se sve dogodilo i to ne jednom, nego nekoliko puta.

Naša sagovornica objašnjava da je tu noć jedva preživela, ali da je tada, te 2010. godine, verovala svom detetu i krenula u borbu za pravdu - da M. Đ. odgovora za svoje nedelo.

- Rekli smo to njenom ocu i on je prijavio slučaj policiji i M. Đ. je tada zbog nedozvoljenih polnih radnji završio u pritvoru gde je bio mesec dana, ali je pušten nakon toga. Suđenje je trajalo tri godine i to u Mladencu, gde je konstantno izmišljao razloge da se ne pojavi - kaže uplakana žena i dodaje:

- Izmišljao je da mu je visok šećer, pa da mu je ispala vilica. Tada kada je njegov advokat izjavio da mu "ispala vilica" otišla sam u Lipovačku šumu, a on čovek spava.

Ona je dodala da je porodica M. Đ. na suđenju bila uz njega i da su lagali.

- Žena i ćerka su mu dale lažnu izjavu kada su bile na sudu, a on se mojoj ćerki tada obratio rečima: "Ajde, nemoj da izmišljaš!". Mom detetu niko nije verovao, a idiot je oslobođen, a i da je osuđen dobio bi samo 16 meseci zatvora - kaže očajna žena.

Nesrećna žena je navela i da je njena ćerka, sada već devojka i da ima posledice od tada. Navela je i da se šokirala kada je videla M. Đ. na jednoj reklami, da se potpuno tada slomila.

- Moje dete sedi i gleda TV, a onda iskoči M. Đ. i detetu ne bude dobro. Zvala sam i tu firmu i objasnila im ko je on, i oni su povukli reklamu, ali su ga potom opet vratili - kaže žena i dodaje da joj je dete od tada uništeno i da posećuje lekara.

Podsetimo, M. Đ, poznati kaskader i učitelj jahanja u Lipovačkoj šumi, uhapšen je juče zbog sumnje da počinio krivično delo silovanja, pokušaji silovanja i nedozvoljene polne radnje. Prema nezvaničnim saznanjima, njega je optužilo deset devojaka, među kojima su i maloletnice.

M. Đ. čuveni je kaskader koji je obeležio istoriju jugoslovenskog filma, a vrhunac slave dostigao je filmom "Neretva", a skorije i u "Nemanjićima".

O hapšenju M. Đ. oglasilo se i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Oni su u saopoštenju naveli:

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su M. Đ. (1954), odgovorno lice jednog konjičkog kluba u Barajevu, zbog postojanja osnova sumnje da je, od 2010. do 2021. godine, izvršio krivična dela silovanje, silovanje u pokušaju i pet krivičnih dela nedozvoljene polne radnje nad polaznicama njegove škole jahanja.

On je, kako se sumnja, u decembru 2010. godine, obljubio devojku koja je u to vreme bila maloletna, a osam godina kasnije pokušao da siluje još jednu maloletnicu.

M. Đ. se tereti i da je, od 2013. do 2021. godine, pet polaznica škole jahanja, od kojih su dve u to vreme bile deca, a jedna maloletna, neprimereno dodirivao po intimnim delovima tela.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

(Kurir.rs)