HRABRA ŽENO, ĆUTANJU JE DOŠAO KRAJ: Društvene mreže se usijale od podrške devojci koja je progovorila o SILOVANJU u školi jahanja!

Nakon što je jedna devojka izašla u javnost sa jezivim detaljima i u svojoj ispovesti za Blic navela da je sa 17 godina doživela zlostavljanje od strane M. Đ. (68), učitelja jahanja u Konjičkom klubu, njoj sa svih strana pristižu poruke podrške.

Naime, učitelj jahanja i kaskader M. Đ. je juče uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo silovanja, pokušaji silovanja i nedozvoljene polne radnje. Uhapšenog je, navodno, za ova krivična dela optužilo deset devojaka, među kojima su i maloletnice.

Devojka koja je javno progovorila o paklu u konjičkom klubu i obelodanila kroz koji košmar je prošla, na društvenoj mreži Instagram je napisala da je "ćutanju došao kraj".

- Ćutanju je došao kraj. Ovakvi ljudi su "normalni" i ovakvi događaji se masovno prećutkuju u našem društvu. Zahvaljujući divnim ženama i medijima, ove priče imaju šansu da budu ispričane, i da žrtve dožive neki oblik pravde - napisala je pomenuta devojka na Instagramu, pa nastavila:

- Svim devojkama koje su ikada doživele bilo šta slično: nisi mu jedina, nisi sama, nije okej, nije sramota, ima ko da sasluša i razume, ima kome da se prijavi.

Nakon ove njene objave samo su se nizale reči podrške i zahvalnosti što ima toliko hrabrosti da obelodani gnusan period u svom životu.

- Dobro jutro, Srbijo! Ovog jutra je od svega najvažnije da javno pružiš podršku ovoj mladoj ženi i svakoj drugoj devojci koja je odlučila da prijavi nasilje koje je proživela - stoji u jednoj poruci podrške.

Komentari su se tada samo nizali.

- Podrška, hrabra ženo. Uz tebe smo svom snagom - piše u jednom od komentara, dok u drugom navode:

- Divila ti se i ranije na nekim drugim aspektima jer si divna osoba... A sada ti se divim na snazi! Nikad ne treba prećutati tatve monstruozne stvari.

Među mnogobrojnim komentarima, koje su joj mahom dale pripadnice lepšeg pola, bilo je i muškaraca koji su joj pružili ohrabrenje za ovaj podvig.

- Hrabra ženo. Puna podrška - naveo je jedan mladić, a onda su se devojke priključile:

- Žao mi je što si prošla kroz taj užas. Bravo za hrabrost. Bravo, nisi sama. Hvala ti do neba, hrabra ženo.

Podsetimo, podršku žrtvi pružila je i glumica Milena Radulović, koja je i sama bila žrtva seskualnog zlostavljanja, ali u školi glume. Ona je, podsetimo, prijavila Miroslava Miku Aleksića za silovanje, nakon čega je isto učinilo još nekoliko devojaka, posle čega je Aleksić uhapšen, a kasnije i optužen pred sudom, a suđenje je u toku.

Podsetimo, devojka je u ispovesti za Blic ispričala šta je sve proživela. Kako je navela, krajem 2010. godine imala je večernji trening, a kako je sledećeg jutra čekao još jedan, odlučila je da prenoći u klubu, što je bila uobičajena stvar za jahače u ovom klubu, i žene/devojke i muškarce.

- Došao je, počeo da me masira, pa da me primorava na užasne stvari. Pokušala sam da se izmigoljim, međutim on me je držao, u tom trenutku shvatila sam da sam ostala potpuno sama s njim u Lipovičkoj sumi u sred noći, i da nema ko da mi pomogne, da nemam koga da zovem, niti kuda da bežim. Poznato je da je strog čovek veoma preke naravi. Uplašila sam se da ću ga razbesneti i da će me još više povređivati. Onda sam utrnula i samo sam želela da se završi, da prođe. Vratile su mi se i slike prvog nasrtaja, i već sam krivila sebe što sam ostala tu da noćim, kao da sam zaboravila šta se dogodilo pre godinu dana… Kada je prošlo, pravila sam se da spavam u nadi da je to sve i da me tokom noći više neće dirati - navela je devojka koja je krajem te 2010. imala 17 godina.

