OTERALI SMO GA PROŠLE GODINE, ISTINA JE IZAŠLA NA VIDELO! Progovorila vlasnica ergele u kojoj je trener jahanja zlostavljao decu

Kurir je posetio ergelu iz pakla u kojoj je instruktor jahanja, uhapšeni M. Đ. (68), kako se sumnja, godinama silovao i seksualno zlostavljao svoje učenice, od kojih su neke bile i maloletne.

Danas je ergela radila nesmetano, sve je delovao u najboljem mogućem redu, a na stazi je novinar Kurira zatekao devojčicu i devojku kako jašu konje.

Kako je za Kurir ispričala žena koja se predstavila kao jedan od vlasnika ergele, za ceo slučaj saznalo se sasvim slučajno.

- Jedna od devojka, koja je pohađala školu jahanja, požalila se svojoj drugarici, koja je ćerka jednog od vlasnika škole, da ju je trener napastvovao. Tada su počele da se sklapaju kockice i istina je isplivala na videlo - objasnila je ova žena, koja nije želela da se fotografiše, niti da otkrije svoj identitet, i dodala:

- Na kraju je ispalo da je gomila devojaka trpela zlostavljanje, ali da nikome nisu smele da kažu.

Kako je vlasnica ispričala za Kurir, M. Đ. koji je osumnjičen za teška krivična dela, ranije je bio vlasnik tog konjičkog kluba.

- Kada je pre nekoliko godina prestao da bude vlasnik, ostao je u klubu kao trener. Bio je trener jahanja sve do prošle godine kada smo ga oterali. Devojke nisu smele da pričaju, on je bio veliki manipulator i mnogo strog. Kada ga je Uprava kluba pozvala zbog priča o seksualnom zloszavljanju, on je rekao da ništa od toga nije istina - navodi ona.

Na pitanje zašto devojke nisu ranije prijavile sve, vlasnica navodi da je velika ljubav prema konjima i jahanju pokrila sve i da su se bojale da će ostati bez toga ako ga optuže i kako navodi, ona se boji da ovo nije jedini klub u kom se ovakve stvari dešavaju nego da se to u velikom broju jahačkih klubova dešava, ali i drugih sportskih, pa žele da podignu pozornost ljudi.

