AKO JE KRIV NEKA GA OBESE! Čuveni srpski glumac bio prijatelj sa kaskaderom osumnjičenim za silovanje

M.Đ. (1954) uhapšen je zbog sumnje da je, od 2010. do 2021. godine, izvršio krivična dela silovanje, silovanje u pokušaju i pet krivičnih dela nedozvoljene polne radnje nad polaznicama njegove škole jahanja.

Glumac Milan Vasić bio je blizak prijatelj sa M.Đ.

- Moj deda je imao konje i jahao sam kao mali dečak, ali to se ne računa. Kako i kada sam se istinski zaljubio u te životinje? Kad sam stigao u Melence na snimanje mog prvog filma "Konji vrani", trebalo je da se upoznam sa celom ekipom jer nikog nisam znao. Ali umesto da odem u prostoriju sa glumcima, ja sam potražio konje. Zakucao sam na jedna vrata, ušao, i čovek i žena su mi rekli: "Milane, pogrešio si, glumci su u drugoj sobi, prave žurku". Pitao sam ih mogu li da ostanem kod njih i od tada je krenulo moje intenzivno druženje sa njima - rekao je Vasić jednom prilikom za "Gloriju".

Vasić je sad prokomentarisao hapšenje M.Đ, kog je glumac u javnosti predstavljao kao prijatelja, dok je osumnjičeni njega na društvenim mrežama nazivao sestrićem, što se vidi u opisu fotografije na Instagramu.

- On nije moja porodica, moj ujak je na Kosovu. Slika je iz kluba, svi glumci jašu tamo. Ne bih da komentarišem to. Ako je istina, neka ga obese. Ne znam ništa o tome da sad pričam - kazao je za "Blic" Milan Vasić.

M.Đ. je, kako se sumnja, u decembru 2010. godine obljubio devojku koja je u to vreme bila maloletna, a osam godina kasnije pokušao da siluje još jednu maloletnicu. M. Đ. se tereti i da je, od 2013. do 2021. godine, pet polaznica škole jahanja, od kojih su dve u to vreme bile deca, a jedna maloletna, neprimereno dodirivao po intimnim delovima tela.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

