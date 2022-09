POLICIJSKI SLUŽBENIK IZ NIŠA UHAPŠEN ZBOG PRANJA NOVCA: Zadržavanje određeno i njegovim saradnicima

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su pet osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo pranje novca.

Uhapšeni su A. H. (33) policijski službenik PU Niš, faktički suvlasnik privrednih društava "Cash help" i "Cash help plus" Doo iz Niša, S. H. (57) formalni vlasnik i odgovorno lice u privrednim društvima "Cash help" i "Cash help plus" Doo iz Niša, M. J. (39) faktički suvlasnik privrednih društava "Cash help" i "Cash help plus" Doo iz Niša, J. M. (34) i T. S. (32) zaposlene u navedenim privrednim društvima.

Osumnjičeni A. H. se tereti da je u dužem vremenskom periodu, zajedno sa S. H. i M. J. posredstvom J. M. i T. S. davao kredite fizičkim licima bez ovlašćenja Narodne banke Srbije, u poslovnim prostorijama privrednih društava, koja su registrovana kao zalagaonice, "Cash help" u Nišu i "Cash help plus" Doo - filijalama u Beogradu, Novom Sadu, Vranju, Pirotu, Leskovcu i Кragujevcu.

Osumnjičeni su sa fizičkim licima zaključivali ugovore o zajmu gde su kao sredstvo obezbeđenja za povraćaj novca deponovali čekove građana ili administrativne zabrane, sa kamatama koje su na godišnjem nivou iznosile od 65 do 133 procenta.

Izvršenim pretresom poslovnih prostorija i osumnjičenih, policija je pronašla gotovinski novac u iznosu od više od dva miliona dinara i deponovane čekove u vrednosti 35 miliona dinara.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Policijski službenici Sektora unutrašnje kontrole nastavljaju rad na ovom slučaju.

(Kurir.rs)