ADVOKAT SIMIĆ ZA KURIR TV: Slučaj Mike Aleksića i instruktora jahanja identičan? SVE IMA MNOGO DUBLJI ZNAČAJ!

Advokat Ivan Simić u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji istakao je da ga slučaj M.Đ. u školi jahanja podseća na slučaj Mike Aleksića, iako ne tvrdi da je slučaj isti.

- Ova priča neodoljivo podseća na slučaj Mike Aleksića od koga sada imamo neke borkinje za ljudska prava koje stoje ispred suda i vrše pritisak na nezavisno sudstvo skadnirajući da veruju navodnoj oštećenoj - rekao je advokat Simić.

Širenje transparenta ispred suda je pritisak na sud, istakao je Simić.

foto: Kurir televizija

- Svi znamo ko stoji iza toga. Ja nisam organ javne vlasti, niti sam izvršni organ. Svako ko je organ javne vlasti može da bude podložan uticaju. Kada je Branisalv Lečić bio u pitanju odabrali su lošu glumicu. Svi znamo ko stoji iza tih pokreta - kaže Simić i dodaje:

- Šta će transparenti ispred Palate Pravde? Zašto nevladine organizacije imaju moć da vrše uticaj, a izvršne vlasti ne. To su produžene ruke određenih interesnih grupa. Princip je isti, bilo da izvršna vlast, bilo da nevladine organizacije vrše uticaj na sudstvo - kaže advokat Ivan Simić.

Danas više niko ne priča o slučaju Mike Aleksić, a sve se svodi da je jedan jedini dokaz iskaz i verovanje navodinm oštećenim, naveo je advokat Ivan Simić.

foto: Kurir televizija

- To nije pružanje podrške, već je suptilan i perfidan pritisak na sud. To je narativ koji pije vodu, to je interes koji je poprilično dubok koji ima suštinu u razaranju javnog poretka - kaže Simić.

Mi ne možemo ni da znamo šta će se dotičnom M.Đ. staviti na teret, ističe popularni advokat.

- To je velika lepeza krivičnih dela koja mu se može pripisati, a ja ne bih da licitiram sa brojkama. To je stvar dokaznog postupka, a sud je taj koji će odmeriti kaznu - kaže advokat Simić.

