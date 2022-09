OSUĐEN MUŠKARAC S KOSOVA, NIJE SE NI POKAJAO ŠTO JE UBIO SUPRUGU: Terala ga da jede supu za doručak pa je izbo nožem

BEČ - Jedan 60-godišnji Albanac sa Kosova osuđen je u Austriji za ubistvo supruge na doživotnu kaznu zatvora.

On je optužen da je izbo suprugu nožem u novembru prošle godine sa 16 uboda nakon bračne svađe. Nakon ubistva on je izašao da prošeta, kako je rekao sudu.

- Potom sam otišao do komšije i rekao mu da sam ubio suprugu i da treba da zove policiju - dodao je on.

Svađa je izbila zbog doručka, pošto mu je, kako je rekao, supruga servirala supu.

- Supruga je želela da me natera da pojedem supu rano ujutro. Uz to je loše govorila o mojoj ćerki iz prvog braka - objasnio je on. Dodao je da je izgubio kontrolu, uzeo nož iz kuhinje i nasrnuo na ženu. On je priznao zločin, ali se nije pokajao pred sudom.

Njegov advokat je pokušao da izbegne osudu za ubistvo i tvrdio je da se radi o delu počinjenom u afektu. Međutim sud mu nije poverovao, pošto je Albanac sve ubode ženi naneo s leđa. Zbog toga je i doneo presudu s najtežom kaznom - doživotnim zatvorom.

Kurir.rs/Telegraf